A sus 40 años le ha tocado en varias ocasiones uno que otro rival que lo amenaza o hasta pronostica que lo noqueará, y termina noqueado

Manny Pacquiao y Keith Thurman pelearán este sábado en Las Vegas. (Foto: Andres Kudacki, AP)

CIUDAD DE MÉXICO -- A Manny Pacquiao no le espanta ya lo que digan sus rivales. A sus 40 años le ha tocado en varias ocasiones uno que otro rival que lo amenaza o hasta pronostica que lo noqueará.

Keith Thurman no es la excepción. El estadounidense que enfrentará el 20 de julio en Las Vegas por la supremacía Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se la ha pasado diciendo que terminará con la era del "Pacman", algo que le da risa al filipino.

"Puede decir lo que sea, me ha tocado en todos estos años escuchar a muchos decir lo mismo. No me provoca nada, ya sé cómo es eso, cómo es el boxeo. Estoy enfocado en lo mío, en la pelea, en demostrar que estoy bien preparado", expresó Pacquiao.

"Estoy muy motivado para la pelea por todo lo que se la ha pasado diciendo él (Thurman). Lo más preocupante es cuando no entrenas, pero que digan cosas no pasa nada", agregó.

A sus 40 años, a Pacquiao ya no le intimida nada. (Foto: Getty Images)

Thurman es el supercampeón de la OMB y está invicto en 29 peleas, de las cuales 22 las ha ganado por la vía del nocaut. Keith tiene 10 años menos que el asiático, algo que, afirma el veterano, no le pesará.

"Me siento joven, me siento bien, y eso es lo importante. La edad no es factor, la experiencia sí y la tenemos de nuestro lado. Tenemos que salir muy inteligentes, pero verán ustedes el mejor Pacquiao", dijo el púgil, quien espera en agosto hacer una visita a la Ciudad de México para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

EN NÚMEROS:

2 - victorias al hilo trae Pacquiao, cuya derrota más reciente fue en julio de 2017 ante Jeff Horn

10 - lugar de Saúl "Canelo" Álvarez en la lista de Forbes de las figuras mejor pagadas de 2019, con 94 millones de dólares en los últimos 12 meses

