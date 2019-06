CLOSE

El astro argentino rechazó por medio de un video difundido en redes sociales sufrir esta enfermedad y criticó a los medios de comunicación que lo aseguraron

Diego Armando Maradona dirigió a los Dorados de Sinaloa. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Diego Maradona explotó contra quienes aseguraron que padece principios de Alzheimer.

El astro argentino rechazó por medio de un video difundido en redes sociales sufrir esta enfermedad y criticó a los medios de comunicación que lo aseguraron, pues manifestó que ésa no es una manera de hacer periodismo.

"Mienten, hablan de Alzheimer. No saben lo que quiere decir la palabra Azlheimer. Es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", lanzó el ex técnico de Dorados de Sinaloa en la grabación.

"¿Por qué estos hijos de saben qué la tiran para crear confusión? A mí la confusión no me va, porque esto es no saber hacer periodismo. Es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro", dijo "El Pelusa".

De acuerdo con un diagnóstico realizado por la Clínica Olivos, el cual fue publicado ayer por el diario argentino Clarín, el ex futbolista no padece Alzheimer, pero no puede conciliar el sueño.

"El señor Diego Maradona se encuentra bajo tratamiento por dificultad en la conciliación y mantenimiento del sueño", señala el parte médico difundido.

"Este problema data de varios años de evolución, siendo necesario realizar con frecuencia anual estudios neurológicos exhaustivos como resonancia magnética de encéfalo, electroencefalograma y test neurocognitivos, siendo hasta la fecha normales", se describe.

Números...

2 Torneos, Apertura 2018 y Clausura 2019, dirigió Maradona a Dorados, en ambos fue finalista

58 Años de edad tiene el astro de futbol argentino, que asegura, estar bien de salud

