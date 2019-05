Actualmente vive incertidumbre por lo que pueda pasar respecto a la sociedad entre Grupo Salinas y Deportes Orlegi

Rafael Márquez, directivo del Atlas. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco -- Rafael Márquez, presidente del Atlas, dijo que está en el equipo que lo vio nacer como futbolista por amor al arte y que actualmente vive incertidumbre por lo que pueda pasar respecto a la sociedad entre Grupo Salinas y Deportes Orlegi.

Márquez aseguró que esperará a ver qué sucede con la alianza, pero dejó claro que no tiene necesidad.

"Yo creo que en esa situación yo sigo viviendo en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, con esto, creo que te digo todo. Yo estoy aquí en Atlas por amor al arte. Ya sea si me quedo o no me quedo, la verdad que gracias a Dios no tengo la necesidad.

"Sea cual sea la decisión yo intentaré seguir o hacerme a un lado, no tengo ninguna preocupación acerca de eso", dijo Márquez.

Una fuente aseguró que Alejandro Irarragorri ya se entrevistó con Márquez, pero aún no se ha establecido bajo qué rol se podría o no quedar en los rojinegros.

Hasta el momento, la negociación de los Salinas con Orlegi va avanzada en un 90 por ciento, y aún están en la revisión de números, cómo por ejemplo, el valor de la marca Santos y la del Atlas.

Márquez tiene nueve meses como presidente deportivo. En este tiempo, el Atlas no se pudo clasificar a la Liguilla, al igual que en los últimos tres torneos.

