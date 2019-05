Peláez reconoció qué hay interesados en el defensa Julio César Domínguez pero ni él ni Jesús Corona saldrán del club

Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Ricardo Peláez, director deportivo de Cruz Azul, aseguró que a La Máquina llegarían 3 o 4 refuerzos que puedan jugar en diferentes posiciones.



"Queremos jugadores versátiles, en posiciones específicas que no voy a mencionar en este momento. Van a ser dos o tres contrataciones, o hasta cuatro", explicó el directivo este miércoles en La Noria.



"Hasta el momento no tenemos a nadie firmado. Llegarán para la pretemporada salvo el tema de selecciones".

Peláez reconoció qué hay interesados en el defensa Julio César Domínguez pero ni él ni Jesús Corona saldrán del club.

"Del Cata tengo muchos ofrecimientos con él. No se va, pocos defensas conozco yo que jueguen cinco posiciones al mismo nivel", apuntó.



"No, Cata no sale; Chuy tampoco, Chuy es el mejor portero mexicano que hay en la actualidad, trabaja como nadie y es el capitán".



Peláez reveló que sí preguntó por el delantero Carlos González de Pumas.



"Lo hablé con Rodrigo (Ares de Parga), por lo menos se habló del tema y sí es un buen jugador; sí se buscó, pero no hay posibilidad", agregó.

