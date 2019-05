'Chicharito' se bajó de la Copa Oro porque las fechas coinciden con el nacimiento de su primogénito, Héctor Herrera por cansancio

Gerardo 'Tata' Martino, D.T. de la Selección Mexicana de Futbol. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Ni Gerardo Martino se escapa a los caprichos de las figuras de la Selección Mexicana.

Javier Hernández se bajó de la Copa Oro porque las fechas coinciden con el nacimiento de su primogénito, Héctor Herrera por cansancio y por cerrar su paso a otro equipo, mientras que Carlos Vela y Jesús Manuel Corona se han resistido al Tricolor, que hoy anuncia la convocatoria preliminar rumbo a la Copa Oro.

El 7 de enero durante su presentación como técnico tricolor, "Tata" fue claro en que la Selección Mexicana no estaba sujeta a caprichos.

"Cuando alguien viene a la Selección no se imponen condiciones, se aceptan las condiciones que hay y en todo caso lo que pueden hacer es directamente no estar, decidir no estar, así que tengo la expectativa de que todos ellos quieran estar", mencionó.

Ese mismo día destacó a Hirving Lozano y Héctor Herrera como los más "notables" debido a su desempeño en el futbol europeo.

Javier 'Chicharito' Hernández (Foto: Hector Vivas, Getty Images)

Hoy el primero se tambalea debido a una lesión y el segundo de plano declinó el llamado ante la desgastante temporada que ha tenido.

Apenas en la convocatoria anterior, rumbo a la Fecha FIFA, Corona dejó plantada a la Selección Mexicana, pese a que le dejaron el boleto abierto para que reportara en cuanto le fuera posible.

El "Tata" lleva cuatro meses en Selección Mexicana y ya comparte el pesar de varios de sus antecesores.

Y todo por una boda

Suficiente presión tenía Hugo Sánchez al perder la Copa Oro 2007 y todavía tuvo que lidiar con las decisiones de Carlos Salcido, Pável Pardo y Ricardo Osorio para no jugar la Copa América. Salcido argumentó que se sentía muy saturado futbolísticamente.

Ya en el torneo de la Conmebol, Rafael Márquez no jugó el partido por el tercer lugar y fue muy criticado porque días después acudió a la boda de su amigo Pável. Aun así, el Tri culminó como el tercero de América.

La venganza de Vela

La bomba explotó en la era de Néstor de la Torre como director general de Selecciones Nacionales y en el proceso de José Manuel de la Torre como DT. La FMF sancionó a 11 jugadores por la fiesta en Monterrey en 2011, entre ellos a Carlos Vela que además de la multa fue suspendido 6 meses. El jugador ya no quiso regresar al Tricolor, del que estuvo ausente durante 3 años y 8 meses, lapso en el que se jugó el Mundial de Brasil y en el que se le echó de menos debido a su gran momento futbolístico.

'Permisos' recurrentes

Con el técnico colombiano fueron constantes los permisos para regresar a sus equipos después de un partido o bien el declinar la asistencia al Tri. como cuando Giovani dos Santos se negó a asistir a la Copa América 2016 o cuando Jesús Manuel Corona se bajó de la Confederaciones 2017. Aun así, Juan Carlos Osorio siempre les dio una segunda oportunidad. A días de iniciar el Mundial, el DT le dio permiso a Héctor Herrera de viajar a Portugal para arreglar problemas con su esposa tras la famosa fiesta de Las Lomas.

