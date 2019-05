La Máquina no ha podido vencer a las Águilas en sus últimos 14 enfrentamientos.

La Máquina intentará exorcizarlos de una vez por todas cuando enfrente al América por una de las series de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano. (Foto: Hector Vivas, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO.– Los fantasmas que han atormentado a Cruz Azul en los últimos años están de nuevo en la puerta de la casa.

La Máquina intentará exorcizarlos de una vez por todas cuando enfrente al América por una de las series de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano, que se pondrán en marcha el miércoles.

Cruz Azul no ha podido vencer a las Águilas en sus últimos 14 enfrentamientos, incluyendo la serie final del Apertura 2018, cuando los azulcremas se impusieron para conseguir el 13er título de su historia.

El último triunfo de Cruz Azul sobre los azulcremas se remonta al 4 de octubre de 2014.

América también venció a los celestes en la final del Clausura 2013 y no cede una serie de liguilla ante su rival de la capital desde las semifinales del torneo Invierno 1999.

“Este tema que hablan de la paternidad y del ‘coco’, el tema de los memes y que la ‘cruzazuleada’, a mí no me ocupa”, dijo el entrenador de la Máquina, el portugués Pedro Caixinha. “No estoy preocupado porque tengo la certeza que jueves y domingo tenemos otra oportunidad, sabemos lo que no has hecho y lo que tienes que hacer, no más, esto es Cruz Azul y vamos a pelear ante América, hay que pensar en grande”.

En la final de diciembre, Cruz Azul partía como favorito luego de ser el mejor equipo en temporada regular, pero sucumbieron 2-0 y Caixinha fue duramente criticado por un planteamiento defensivo en los dos encuentros.

“No podemos repetir errores que son más de naturaleza emocional. No podemos repetir los errores de esperar o de tener miedo o recelo de lo que pasó en la final”, añadió Caixinha.

Ahora la Máquina jugará el mismo papel de favorito: cerró la fase regular con 10 partidos sin perder, la racha más larga entre los ocho clasificados y le sirvió para finalizar en la cuarta posición.

“Nos lo debemos a nosotros. Lo vemos como una nueva oportunidad, una oportunidad para hacerle frente a América y para ganar”, agregó Caixinha. “Nos ilusiona ganarle, pero no es una obsesión”.

América estuvo en riesgo de quedar fuera de la liguilla pero dos triunfos en sus últimos partidos, combinado con otros resultados, lo metieron al quinto puesto.

Las Águilas, a diferencia de la Máquina, que no se corona desde el Invierno 97, llegan a la liguilla buscando convertirse en apenas el tercer equipo en refrendar su título desde el debut de los torneos cortos en México en 1996.

“La verdad que no hemos jugado como mucha gente esperaría, pero este equipo sabe ganar los partidos importantes y los está ganando”, dijo el entrenador Miguel Herrera. “Vamos a la liguilla, otro torneo completamente distinto, donde el equipo buscará seguir sumando logros”.

La liguilla se pondrá en marcha el miércoles, cuando el líder León visite a Tijuana y Pachuca sea anfitrión de Tigres, que fue tercero.

La “Fiera” firmó una temporada en la que fijó un récord de triunfos consecutivos al sumar 12 para superar la marca histórica que era de 11, impuesta por Cruz Azul en la temporada 1971-72 y también la de puntos en torneos cortos al alcanzar 41.

La marca previa en torneos de 17 fechas era de 40 compartida por Cruz Azul (Invierno 98) y Toluca (Verano 2000).

“Los números son fríos y por eso somos el candidato uno al título, pero sabemos que ahora todo eso queda atrás y el sueño de ser campeones nadie nos lo quita”, dijo el entrenador de León, Ignacio Ambriz. “Aplaudo al equipo por todo lo que hemos hecho, hoy somos los mejores de este torneo pero 1ueremos poner otra estrella en el escudo y honrar a esta institución”.

En la otra serie que comienza el jueves, Necaxa será anfitrión de Monterrey.

