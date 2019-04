El 'Tata' declaró que la lesión de Lozano no es de gravedad, por lo que cree que el atacante estará disponible para disputar el torneo de la Confederación

Hirving 'Chucky' Lozano se lesionó en un partido de su equipo. (Foto: IAN KINGTON, AFP/Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- Gerardo Martino confía en que Hirving Lozano esté a punto para poder disputar la Copa Oro.



Después de que el PSV informara que el "Chucky" no disputará el resto de la temporada con los granjeros por una lesión en la rodilla, el seleccionador mexicano declaró que la lesión no es de gravedad, por lo que cree que el atacante estará disponible para disputar el torneo de la Confederación.



"Tiene una lesión en la rodilla, no tan grave como parecía ser. Está claro que el PSV lo iba a descartar porque quedan pocas fechas y ante el grado de la lesión evidentemente no iba a poder jugar.

"Quizá me estoy adelantando porque están reunidos los médicos pero no debería de tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro. Los tiempos son los necesarios, lo que nunca haremos es que el jugador corra un riesgo. Estamos confiados en que va a poder participar en el torneo", dijo el estratega en Atlanta donde prepara el cotejo amistoso ante Venezuela.

La Selección Mexicana entrena bajo la dirección de 'Tata' Martino. (Foto: Agencia Reforma)

En tanto, el argentino habló sobre el favoritismo del Tricolor para llevarse la Copa Oro.



"Que México parta como uno de los grandes candidatos a ganar no es nuevo, tenemos a los futbolistas para afrontar ese tipo de situaciones. Desde que se juega la Copa Oro es así", señaló.





