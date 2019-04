Esta noche rodará el balón en el Estadio Universitario en la pelea por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf entre Tigres y Rayados

La final de Concachampions será totalmente regiomontana. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL -- La Final Regia ll comienza hoy, y mientras está el debate si es revancha o no, si Rayados podrá ganar su cuarto título de Concacaf o Tigres el primero, lo cierto es que ya hay un triunfador: Nuevo León.

Cuando comience a rodar el balón esta noche a las 21:00 horas en el Estadio Universitario en la pelea por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, comenzará la Final número 20, desde el 2009 a la fecha, ya sea de Liga, "Conca", Copa o Libertadores, en la que al menos un equipo de la Ciudad está inmiscuido.

Ricardo 'Tuca' Ferretti, D.T. de Tigres. (Foto: Agencia Reforma)

Por si fuera poco, al ser Tigres y Rayados los protagonistas de esta Final, Nuevo León ya tienen garantizado el título 12 para la Ciudad en los últimos 10 años, siendo la entidad del País con más cetros levantados.

De los 11 ya oficialmente ganados por los equipos regios, seis son del Monterrey, con las Ligas Apertura 2009 y 2010; las 'Conca" del 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, y la Copa MX del Apertura 2017.

De los Tigres son 5, las Ligas Apertura 2011, 2015, 2016 y 2017, y la Copa Clausura 2014.

Al trofeo del título 12 de los últimos diez años para Nuevo León sólo falta ponerle el nombre, pero eso se sabrá la próxima semana.

Es por eso que independientemente de lo que pase tras el juego de hoy en el Uni y el del próximo 1 de mayo, en el Estadio BBVA Bancomer, Nuevo León se confirmará como la tierra más ganadora del futbol mexicano del 2009 a la fecha.

El 'Rayados vs. Tigres' despierta la pasión en todo Nuevo León. (Foto: Miguel Sierra, EFE)

Eso no significa que la pasión de ambas aficiones por ambos equipos no brote esta noche y la próxima semana. Y no es para menos.

Eso ya quedó de manifiesto en su máxima expresión en la Final Regia de Liga MX del Apertura 2017, que ganaron los felinos.

El campeón en teoría representará a la Concacaf en el Mundial Clubes 2019, el cual sin embargo todavía no tiene sede designada por parte de la FIFA .

En el entorno de esta Final Regia ll hay dos cosas en común entre ambos clubes, el deseo del título y que no haya violencia.

Y lo único seguro es que el campeón de la Concacaf será regio, orgullosamente de Nuevo León.

20 Finales son muchas

La de esta semana será la Final 20 que se juegue en la Ciudad, ya sea de Concacaf, Liga, Copa o Libertadores.

Ciudad / Finales

Monterrey 20

Ciudad de México 13

Torreón 9

Guadalajara 6

Toluca 5

Pachuca 5

León 3

Morelia 3

Tijuana 1

Puebla 1

Veracruz 1

Querétaro 1

Aguascalientes 1

Ciudad / Títulos

Monterrey 12*

Ciudad de México 11

Guadalajara 4

Torreón 4

*El cetro 12 de la última década ya está garantizado con Rayados o Tigres en la Conca

