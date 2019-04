El payaso tenebroso pidió al Titán del Cosmos que no huya más del reto, pues está dispuesto a jugarse la capucha en cualquier evento de Triple A

Monster Clown (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Si Aerostar quería retos fuertes, que firme el contrato para jugarse las máscaras, exigió Monster Clown.

El payaso tenebroso pidió al Titán del Cosmos que no huya más del reto, pues está dispuesto a jugarse la capucha en cualquier evento de Triple A, ya sea en la función Verano de Escándalo, Guerra de Titanes, Triplemanía o hasta durante alguna gira internacional.

“Él dijo que quería unas cartas fuertes para enfrentarse y demostrar lo que es. Le dije: 'Quieres el mejor luchador rudo, Monster Clown, aquí está” Monster Clown, rudo

"Estoy esperando que él decida, que él diga cuándo, a qué hora, en dónde y cómo. Yo estoy puesto, Monster Clown no se raja, por eso nací para los grandes retos", lanzó el Totalmente Traidor.

"Por algo le está huyendo, no quiere enfrentarme ya o no sé qué le pasa; no está preparado para enfrentarse a los grandes retos como él dijo. Yo estoy en pie de guerra todavía", amenazó.

El ex integrante de los Psycho Circus reconoció que el enemigo es ágil, escurridizo, acrobático y con bastantes recursos sobre el cuadrilátero, pero eso no lo asusta, porque defenderá la tapa con la vida.

Monster Clown presumió que si en el pasado, en compañía de Murder y Psycho Clown, fue capaz de dejar pelones a integrantes de los Perros del Mal como Damián 666, Halloween y Nicho El Millonario, arrancar la máscara al cosmonauta será una tarea bastante sencilla.

Aerostar (Foto: Agencia Reforma)

