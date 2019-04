El estratega consideró que sus pupilos físicamente estaban destruidos, por lo que resaltó la unidad obtenida en el juego ante el Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO -- América no pudo más. El técnico de las Águilas Miguel Herrera consideró que sus pupilos físicamente estaban destruidos, por lo que resaltó la unidad obtenida en el juego ante el Cruz Azul.



"El primer tiempo intentamos, fuimos el equipo que quiso conseguir el resultado, el segundo tiempo fue más parejo, es normal, el equipo estaba bastante cansado de los viajes. Es un resultado que no nos gusta mucho pero mientras no se pierda seguimos sumando", declaró.



El "Piojo" subrayó que el enfoque de sus pupilos fue clave para no caer en el Clásico Joven.



"Es normal cuando tienes una Final a media semana y todo lo que eso conlleva. Se afloja la tensión pero hoy llegaron y lo mejor que me pudo haber pasado es que el equipo estaba muy concentrado, Cruz Azul venía jugando muy bien y me parece que lo maniatamos bastante," apuntó



Sobre la actuación del silbante Marco Antonio Ortiz el estratega se limitó a decir: "Bien, nada qué hablar de eso".

Miguel 'Piojo' Herrera (Foto: Agencia Reforma)

