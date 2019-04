Milton Caraglio, delantero de Cruz Azul. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Milton Caraglio, delantero de Cruz Azul, aseguró que no le afecta la paternidad del América sobre La Máquina, de 12 partidos sin vencer a las Águilas, y dejó claro que los Clásicos hay que ganarlos así se juegue mal.



"La verdad no lo tenía en cuenta hasta que me lo dijiste recién, trato de enfocarme en mi trabajo, en Cruz Azul, en el momento que estamos pasando que es muy bueno", explicó Caraglio este viernes en La Noria.



"En seguir anotando goles y que el equipo siga ganando, y la idea nuestra es: obviamente es un Clásico y lo queremos ganar, jugando bien o jugando mal, los Clásicos se ganan, no se merecen, entonces la idea es llegar fuerte a la Liguilla, seguir creciendo como equipo, así que no me enfoco en lo demás".

El argentino tuvo palabras para Miguel Herrera, timonel del América, quien en la semana dijo que no hay rivales para su conjunto azulcrema en la Liga MX.

"Está claro que no es un sólo equipo. Hoy en día hay muchos equipos y ya cualquiera le gana a cualquiera. Más allá de que al Piojo lo conozco y sé cómo es en el tema de medios", apuntó.



"Es un tipo que aprecio mucho y es un poco como nos tiene acostumbrados, pero sólo me enfoco en lo que es Cruz Azul y que al equipo le vaya bien. Y como dije, es un Clásico y los Clásicos se ganan".

Caraglio consideró que los 2 clubes llegan en buen momento y no le afectará a las Águilas haber disputado la Final de Copa a media semana.

