Saúl 'Canelo' Álvarez (Foto: Anthony Vazquez, AP)

CIUDAD DE MÉXICO -- El "Canelo" está enfocado en arrebatarle el cetro Mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a Daniel Jacobs, pues la idea es conseguir los cuatro cinturones de monarca del mundo en esa división.



Saúl Álvarez posee actualmente la corona Mediana del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el próximo 4 de mayo se medirá a Jacobs en la T-Mobile Arena de Las Vegas.



El tapatío quiere hacer historia, pues ningún mexicano ha podido ostentar los cuatro cinturones de campeón mundial de los organismos más reconocidos (CMB, FIB; AMB y OMB) en ninguna división.

Ganándole a Jacobs tendría ya tres y sólo le faltaría el de la OMB, que actualmente lo tiene Demetrius Andrade, quien podría enfrentar pronto a Gennady Golovkin.



"Mi objetivo es ganar los cuatro títulos, y si Golovkin tiene el otro título (OMB) en ese momento entonces haríamos otra pelea, pero si no, entonces vamos a ver. Mi enfoque por ahora es la pelea con Jacobs, y ya después pensar en tener los cuatro títulos", apuntó el mexicano en teleconferencia.

Saúl dijo que no tendrá problemas para enfrentar a un zurdo. Reconoce que el rival es complicado y tiene mucho poder, pero es cuestión de acoplarse al estilo y nada más.



"No se me han complicado lo zurdos, no creo que Jacobs sea mejor de zurdo que de derecho, sabemos el estilo que tiene, y estamos listos.



"Me siento confiado en mi fortaleza, como lo dije, soy un peleador fuerte para ese tipo de peleadores. Soy un peleador de elite que puede adaptarse a cualquier cosa", añadió.

Hay que recordar que Álvarez también es monarca Supermediano, categoría a la que podría regresare pronto.



"Todo es posible, todo lo que sea un reto para mí es posible. Ir a 175 es una posibilidad, pero hoy pensamos ciento por ciento en esta pelea contra Jacobs, ya después vemos lo demás. La puerta está abierta", añadió.

