Raúl Jiménez firmó contrato histórico con los Wolves de la Liga Premier. (Foto: Matthew Lewis, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- Raúl Jiménez goza la enorme recompensa tras soportar los bombazos económicos del futbol chino.



El delantero fue comprado en cerca de 40 millones de dólares por los Wolves de la Liga Premier, cifra histórica para el futbol mexicano y para el club inglés, el justo premio a resistirse a la tentación del dinero.



"Me siento muy contento. En su momento, recuerdo que mi representante, mi familia, me dijeron 'es tu decisión' y te vamos a apoyar en lo que decidas. Creí que no era momento de ir a China a jugar, siempre la cantidad que te van a pagar es algo impresionante, pero saber que estoy en un momento de mi carrera en lo que quiero es triunfar, estar en las grandes Ligas de Europa, y seguir demostrando que soy capaz de estar aquí, seguir luchando y darlo todo con los Wolves", expresó Raúl en una teleconferencia organizada por el Wolverhampton.

Jiménez no se cansa de romper récords económicos. Lo hizo cuando el Benfica le pagó 22 millones de euros al Atlético de Madrid. Lo hace nuevamente con estos 30 millones de euros que desembolsó el club inglés para amarrarlo hasta 2023.

Raúl Jiménez ha demostrado con goles su valía en el futbol inglés. (Foto: Laurence Griffiths, Getty Images)

"Es algo muy bonito saber que al jugador mexicano lo empiezan a valorar mejor, empieza a hacerse un nombre acá en Europa, hay equipos que sí siguen la Liga mexicana", mencionó.



Eso sí, tocó el tema cada vez más recurrente del alto precio en el que los clubes mexicanos cotizan a sus futbolistas, situación abordada anteriormente por Andrés Guardado, quien pidió menos egoísmo y más flexibilidad a los dueños del balón.



"Pensar un poco en que los costos están arriba de lo que debería ser, pero es algo muy bonito que me den esta oportunidad en los Wolves, que me den la confianza, que paguen esta cantidad de dinero por mí habla muy bien del trabajo que estoy haciendo y de la confianza que me tienen", expresó.

Raúl Jiménez ya es muy querido por la afición de los Wolves. (Foto: Alex Livesey, Getty Images)





