Cristiano Ronaldo por su parte triunfa con la Juventus en Italia. (Foto: Getty Images)

MADRID, España -- Un ex Real Madrid consideró que fue un error dejar ir a Cristiano Ronaldo.



Steve McManaman, quien se considera un "Florentinista", consideró que esta decisión va de la mano con la situación del equipo merengue.



"Si dejas marchar a alguien que ha dado el rendimiento de Cristiano Ronaldo y no traes a nadie en su lugar, vas a tener problemas", comentó el ex futbolista británico.



Sin embargo, y pese a la decisión, McManaman sólo tiene palabras de elogio para el presidente del Madrid, Florentino Pérez.

"Es un hombre de éxito y no tengo ningún problema con él", destacó.



Sobre su compatriota Harry Kane, quien viene sonando como refuerzo para el Real Madrid, asegura que sería una gran apuesta, pero no lo ve saliendo del futbol inglés.



"Kane triunfaría en el Madrid pero no le veo saliendo del Tottenham".

