El estelar tercera base será la gran atracción en el Petco Park, una joya de estadio a la orilla de la Bahía de San Diego

SAN DIEGO – Cuando empezó a filtrarse la firma de Manny Machado por 300 millones de dólares y 10 años con los Padres de San Diego en los albores de la pretemporada, los ejecutivos del equipo respondieron con la habitual advertencia de que el acuerdo no estaba del todo cerrado debido a que el astro aún no había cumplido con el trámite del reconocimiento médico.

Pero ello no impidió que Peter Seidler, el inversionista principal del equipo y sobrino del ex dueño de los Dodgers Pete O’Malley, no tuviera reparos en señalar que el fichaje de Machado significaba ser un fichaje monumental para un equipo que mayormente ha transitado en la mediocridad en sus 50 años de historia.

Mientras que el director ejecutivo Ron Fowler mantenía una expresión serie en una improvisada rueda de prensa, Seidler no paraba de sonreír. Esencialmente confirmaba que, sí, los Padres habían concretado la contratación más impactante de su historia.

“Ron y yo, adoramos la ciudad de San Diego, adoramos el deporte de San Diego, pero también sabemos de la historia. Nunca ha habido un campeonato de una franquicia profesional en San Diego”, dijo Seidler. “Nosotros como organización queremos cambiar eso. Queremos que nuestra franquicia gane año tras año”.

Resta por ver cómo la adición de Machado acelerará el proyecto de los Padres por convertirse en un rival de primera línea. Al menos, hace que los Padres sean un equipo relevante tras tantas campañas a la deriva. No se clasifican a los playoffs desde 2006 y la de 2010 fue la última temporada en la que tuvieron un balance positivo. Vienen de perder 96 juegos.

La presencia del tercera base dominicano transmite un mensaje de que los Padres creen que su fecunda cantera en las menores está cerca de llevarles a ser un equipo que dará pelea.

Machado será la gran atracción en el Petco Park, una joya de estadio a la orilla de la Bahía de San Diego.

“Con estos jugadores, coaches y gerencia, era el sitio ideal para nosotros”, dijo Machado.

Sus sufridos fanáticos, de toda una vida, han estado exultantes desde entonces. Tendrán otra dosis de ilusión con el debut, jugando desde el primer día, de otro dominicano: el torpedero Fernando Tatis Jr, el portento que tienen como su mejor prospecto.

Los Padres informaron que la recaudación por venta de entradas alcanzó los 3 millones de dólares en las primeras dos semanas tras fichar a Machado. Pero declinaron dar más cifras.

Otros detalles sobre San Diego:

ROSTROS NUEVOS: Aparte de Machado, los Padres adquirieron al segunda base Ian Kinsler y al infielder Greg García, quien estudió secundaria en El Cajón y cuyo abuelo, el fallecido Dave García, fue manager de los Indios y Angelinos.

MÁS NOVATOS: El derecho Chris Paddack se destacó en la primavera y se ganó un puesto en la rotación. Los Padres deberán tener cuidado con sus innings tras lanzar 90 el año pasado al reaparecer tras una cirugía Tommy John. Otros lanzadores que podrían debutar este año son el zurdo Logan Allen y el derecho Cal Quantrill.

ORDEN OFENSIVO: Kinsler, Eric Hosmer y Machado, que se perfilan para ser los tres primeros en el orden al bate, tienen experiencia en la Serie Mundial. Kinsler fue parte de los Medias Rojas de Boston cuando vencieron a los Dodgers de Machado el pasado otoño, y Hosmer ganó un anillo con Kansas City en 2015.

DEUDA PENDIENTE: Hosmer no estuvo a la altura de las expectativas el año pasado luego que los Padres le dieron un contrato de 144 millones por ocho años. Wil Myers, tras otra campaña abreviada por una lesión, vuelve al jardín central tras una mala experiencia en la antesala el año pasado.

