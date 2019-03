En medio de una acusación por supuesta agresión sexual, el peleador del Ultimate Fighting Championship (UFC) dijo que es momento de decir adiós

Conor McGregor, de Irlanda, peleador de UFC. (Foto: Harry How, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- A los 30 años de edad, Conor McGregor decidió retirarse de las artes marciales mixtas.

En medio de una acusación por supuesta agresión sexual, el peleador del Ultimate Fighting Championship (UFC) dijo que es momento de decir adiós.

"Hola chicos, un anuncio rápido: he decidido retirarme de ese deporte formalmente llamado como artes marciales mixtas hoy. Deseo lo mejor a mis ex compañeros de aquí en adelante. Ahora me uno a mis ex colegas en esta aventura desde el retiro", escribió el irlandés en sus redes.

Su última pelea fue en octubre ante Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 y perdió por sumisión en el cuarto asalto. Antes de eso, en agosto de 2017, ganó más de 100 millones de dólares al perder contra Floyd Mayweather Jr.

La decisión de irse se da cuando el New York Times revela que Conor fue denunciado en diciembre y que está siendo investigado en Irlanda.

