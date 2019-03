El campeón peso Completo del CMB rechazó oferta de DAZN por 100 millones, y anunció de inmediato que seguiría con Showtime para su siguiente pleito

Deontay Wilder (Foto: Jayne Kamin-Oncea, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- Ni 100 millones de dólares pudieron concretar el anhelado pleito. Sencillamente no se ponen de acuerdo.

Los aficionados al boxeo tendrán que seguir esperando para que Deontay Wilder y Anthony Joshua se enfrenten arriba de un ring.

El estadounidense Wilder, poseedor del cetro Completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), rechazó esta semana una oferta de DAZN por 100 millones de dólares, y anunció de inmediato que seguiría con Showtime para su siguiente pleito.

"The Bronze Bomber" prefirió aceptar un combate ante Dominic Breazeale el 18 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, que estampar su firma con la empresa de streaming que le ofrecía el centenar de millones de billetes verdes y le aseguraban tres combates.

Uno de esos duelos era ante Joshua, quien ostenta los cetros Completos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Deontay Wilder (izq.) prefirió enfrentar a Dominic Breazeale (der.) en mayo. (Foto: Agencia Reforma)

Wilder, de 33 años, optó por seguir con el manejador Al Haymon. Afirma que le gusta estar libre, pero no descarta enfrentarse en un futuro cercano al británico Joshua.

"Me gusta la libertad, cuando tu firmas con alguien te tiene bajo control, y te dice qué hacer de tu carrera y no me gusta eso", apuntó Deontay. "La pelea con Joshua me interesa, claro, quiero pelear con él, veremos después de mi siguiente pelea".

Por lo pronto, Joshua, de 29 años, no esperará sentado a que Wilder decida y ya prepara su debut en Estados Unidos.

Anthony expondrá sus fajines ante Jareell Miller en el Madison Square Garden de Nueva York el 6 de junio.

Wilder no sólo rechazó la oferta de DAZN. Top Rank y Bob Arum le ofrecieron también varios millones y volver a pelear con Tyson Fury, con quien Deontay empató en diciembre pasado.

Anthony Joshua es uno de los peleadores más dominantes del momento. (Foto: Richard Heathcote, Getty Images)

