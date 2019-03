El ex corredor de los Steelers accedió a un acuerdo de cuatro temporada y 52,5 millones de dólares con los Jets de Nueva York

LeVeon Bell tuvo un exitoso paso por los Steelers. (Foto: Charles LeClaire)

NUEVA YORK – Le’Veon Bell dejará que sean los detractores quienes analicen las cifras.

El running back estelar durmió profundamente luego de tomar por fin su muy esperada decisión sobre dónde reanudar su carrera en la NFL, accediendo a un acuerdo de cuatro temporada y 52,5 millones de dólares con los Jets de Nueva York el miércoles por la mañana y firmando oficialmente el contrato el jueves.

“Los Jets fueron el tipo de equipo al que yo pensaba que quería ir”, declaró Bell durante una conferencia telefónica. “Así que, ya saben, una vez que las cifras tuvieron sentido para mí, no fue en realidad una decisión difícil. Yo tomé la decisión y me siento feliz con la decisión que tomé.

“Hoy desperté sintiéndome asombrosamente bien. Así que estoy feliz por estar donde estoy”.

El acuerdo, que según distintos reportes incluye 25 millones de dólares garantizados, hizo que algunos se preguntaran si el jugador habría cometido un error al ausentarse toda la temporada pasada después de rechazar una oferta por cinco años y 70 millones de dólares de los Steelers y luego rehusarse a firmar su propuesta de jugador franquicia por 14,5 millones de dólares.

Bell apostó a sí mismo y corrió el riesgo –uno del que se dice contento, sin importar que algunos piensen que retuvo demasiado sus cartas y terminó por obtener menos dinero de lo esperado.

“La decisión que tomé es la decisión que volvería a tomar”, sostuvo Bell. “No me arrepiento de nada de lo que sucedió. Todo pasó por una razón hasta este punto. ¿Quién sabe si de haber jugado el año pasado, de haber salido a jugar con la propuesta de franquicia de un año y me hubiera lesionado, habría terminado en esta situación en que me encuentro ahora, con los Jets de Nueva York en un bello acuerdo?”.

