GUADALAJARA, Jalisco -- Leandro Cufré no escondió para nada su emoción por volver al Atlas, de hecho, su retorno lo calificó como un sueño hecho realidad, pues se considera completamente identificado con los colores.



Cufré ya entrenó este lunes con el equipo, y el próximo domingo debutará en Toluca contra los Diablos por la Jornada 11 de este Clausura 2019.



"Mira, a la afición no se le puede pedir nada



"Quiero agradecer a Nacho (Hierro), a Rafa (Márquez) y al señor (Gustavo) Guzmán y a toda la gente que cree en mí para que pueda realizar este sueño de regresar a mi casa, la siento así, Atlas por mucho tiempo fue mi casa y estoy regresando, estoy muy feliz de poder estar aquí, en el lugar donde quiero.

"Pensando en el equipo, encontré un plantel realmente motivado, en el cual hoy (lunes) demostraron que hay mucha calidad para salir de esta situación, que hay que ser realista, no es muy buena, siempre cuando hay algún cambio quiere decir que la mayoría de las veces no están como uno desea", dijo Cufré.



Esta será la primera oportunidad de Leandro cómo técnico de Primera División, justo con un Atlas que está fuera de la zona de Liguilla y con dos torneos sin clasificar. Con 10 puntos, los Zorros ocupan el décimo cuarto sitio de la clasificación.

Leandro Cufré fue presentado como nuevo DT del Atlas. (Foto: Agencia Reforma)

"Hoy estaba haciendo una reflexión con algunos compañeros y amigos que tengo, en la época cuando vine cómo jugador, el Atlas estaba último en la tabla del descenso y yo venía de jugar la Champions contra el Real Madrid en Europa, y me decían '¡estás loco'!, de ir a este cambio radical, pero me gusta afrontar este tipo de desafíos, en algún momento tienes que iniciar", agregó.



"Las críticas siempre van a existir, si viene alguien experimentado, con mucho bagaje, le dicen que está viejo, si es uno que inicia, dicen que está joven y son las cosas que este trabajo implica. Hay que afrontar la realidad, y la realidad es esa, que tuve experiencia como auxiliar, que fue muy exitoso".



Cufré insistió en que el Atlas, es el mejor equipo del mundo, pues es dónde quería estar, ya que fue el club que le dio la chance de llegar al futbol mexicano, dónde por cierto, eludió en tres ocasiones los problemas del descenso.



¿Cuál es el funcionamiento que promete Leandro? de entrada, explicó que será un cuadro muy equilibrado y aguerrido dentro de la cancha.



"Vamos a tener un equipo inteligente. Busco eso, jugadores inteligentes, que sepan manejar el partido en diferentes dificultades, seguramente por mi forma de ser será un equipo agresivo, en el cual vamos a tener paciencia en los momentos en los que no se tiene la pelota, la agresividad justa para recuperarla y al tenerla, no perderla, mucha posesión de balón", afirmó.

