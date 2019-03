Quiere hacer una o dos defensas más en superwelter y después subir a peso Mediano, división que domina actualmente Saúl "Canelo" Álvarez

Jaime Munguía tiene poder noqueador en los puños. (Foto: Al Bello, Getty Images)

MONTERREY, NL -- Jaime Munguía quiere hacer una o dos defensas más del cetro Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y después subir a peso Mediano, división que domina actualmente Saúl "Canelo" Álvarez.

El púgil de apenas 22 años de edad, que está invicto en el boxeo profesional, no le teme a nadie. Dice que le encantaría enfrentar en un futuro a Álvarez, considerado actualmente como uno de los mejores peleadores libra por libra del orbe.

Curiosamente, Saúl declaró hace unos días que prefería ya no enfrentar a púgiles mexicanos.

"Voy por mi cuarta defensa (del título), y creo que he progresado después de ganar el campeonato, he tenido grandes experiencias y la pelea no se dará ahora, sino en un año o dos, y estaremos listo para una pelea con 'Canelo' o el mejor de la división que esté en ese momento", expresó el tijuanense.

Munguía tiene marca profesional de 32-0, 26 KO's, y antes de soñar con los grandes nombres o millones deberá subir al ring, el 13 de abril en la Arena Monterrey, para chocar con el irlandés Dennis Hogan, el retador número uno de la OMB en peso Superwelter.

Jaime Munguía ya es un ídolo mexicano en el boxeo. (Foto: Bob Levey, Getty Images)

La más reciente pelea de Jaime fue en enero en Houston, Texas, donde derrotó a Takeshi Inoue por decisión unánime.

"Vamos contra el retador mandatorio, no sabemos mucho de él y no podemos confiarnos. Nos vamos a preparar muy bien, y a seguir aprendiendo, vamos poco a poco, y quiero ser campeón mucho tiempo y el plan es subir a los Medianos para fines de año y enfrentar a los mejores", apuntó.

Si no se da la pelea con "Canelo", Jaime dice que hay otros rivales en mente, pues también le gustaría toparse con boxeadores de la talla de Gennady Golovkin, Daniel Jacobs o Jermall Charlo.

"Estamos para enfrentar al que sea, no tenemos problema, si no se da la pelea (con 'Canelo'), seguiremos", apuntó.

