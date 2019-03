El director técnico de las Águilas reconoció que América pasa por su peor momento en este Clausura 2019, situación que se agudizó tras la derrota ante Necaxa

Miguel 'Piojo' Herrera, D.T. del América. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Miguel Herrera reconoció que América pasa por su peor momento en este Clausura 2019, situación que se agudizó tras la derrota ante Necaxa.



"Estamos conscientes de que hoy el equipo toca fondo. Hemos dejado de hacer las cosas que nos llevaron a ser el campeón del futbol mexicano: actitud, determinación, concentración y al margen de eso los errores se magnifican porque cuando hay concentración y determinación los errores se pueden cubrir.



"Fallas adelante, fallas atrás y obviamente te lleva a no hacer bien las cosas. Eso es lo qué pasó hoy", comentó Herrera tras el partido.



El "Piojo" aceptó que el vestidor de las Águilas está golpeado y que por ahora no hay respuesta del por qué el equipo muestra apatía durante las primeras partes.



"Sobre todo lo he notado en la forma que arrancamos los juegos, no somos un equipo concentrado. No pasa porque te pares en la cancha y muestres lo que eres, no tenemos la actitud que mostrábamos el torneo pasado, el deseo, y eso que tenemos más plantel.

"El vestidor está muy caído, hay que trabajar para levantarlos. Hoy los goles del Necaxa son por errores muy puntuales de nosotros. El rival no nos ataca nunca y en tres llegadas nos hace tres goles, puntualizó.



Por otro lado, Herrera sabe que su equipo aún no tiene un estilo de juego definido, pues las lesiones nuevamente atacan a la plantilla.



"No hemos podido mantener la formación porque estamos recuperando gente. Cuando estás recuperando se lesionan otros. Hoy Renato tiene un exceso de cansancio en la ingle y no puede jugar, (Andrés) Ibargüen se vuelve a lesionar, Roger recibió un golpe muy fuerte y tiene que salir, vamos a ver si podemos contar con él para el próximo sábado.



"Todavía no tengo al equipo completo, no puedo decir que ya tengo a los 25 jugadores disponibles, no los tengo al cien por cien. Sólo recuperamos a Mateus (Uribe) y a Jérémy (Ménez)", sentenció.

Bryan Fernández celebra su gol frente a Marchesín. (Foto: Agencia Reforma)

