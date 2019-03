La gallardía que ha mostrado Diego Lainez en sus primeros duelos con el Real Betis puede ser clave para que el joven mexicano triunfe en Europa

Fernando Morientes, ex atacante del Real Madrid. (Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU, AFP/Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- La gallardía que ha mostrado Diego Lainez en sus primeros duelos con el Real Betis puede ser clave para que el joven mexicano triunfe en Europa.



El ex atacante del Real Madrid, Fernando Morientes, aseguró que el volante tricolor tiene condiciones para convertirse en uno de los mejores de LaLiga, por lo que confía en su rápida adaptación para que demuestre por qué ya está en una de las mejores competiciones del orbe.



"Todos sabemos que es un gran jugador, diferente, diferencial, por eso es que ha llegado a LaLiga y todos esperamos mucho de él. Tenemos mucha suerte en que han pasado muchos jugadores mexicanos y tienen algo a favor que otro tipo de jugadores y es que es un jugador que se adapta muy rápido", comentó.

En ese sentido Morientes resaltó la competitividad que siempre ha demostrado el jugador tricolor, por lo que lamentó la salida Carlos Vela y Gio dos Santos del futbol ibérico.



"Es un jugador muy competitivo y trabaja bien en esa forma de jugar, en la Liga, este tipo de jugador tiene mucho que hablar.

Diego Lainez busca triunfar en Europa con el Real Betis. (Foto: CRISTINA QUICLER, AFP/Getty Images)

"Personalmente que se haya ido 'Gio' y Vela, creo que son jugadores jóvenes todavía para buscar esa posibilidad en la MLS, tenían años por delante para mostrar su mejor versión en LaLiga", añadió.



Como embajador de LaLiga, el "Moro" encabezó la alianza entre la firma Toyota y el certamen español, en la que estuvieron presentes el director de la oficina de la Liga en México Nuño Pérez-Pla y el director de operaciones de la automotriz en México, Guillermo Díaz.



El ex ariete merengue afirmó que el Clásico entre Real Madrid y Barcelona tiene que verse desde otra óptica y no quedarse con la versión del miércoles pasado en el que los culés golearon 3-0, por lo que no cree que el Barsa se lo lleve tan fácil.

