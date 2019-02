La Máquina perdió 1-0 en el estadio Azteca ante el visitante Alebrijes de Oaxaca de la segunda división para quedar último del Grupo 5 y no podrá revalidar el título

CIUDAD DE MÉXICO – Apenas 66 días después de perder una final de liga ante su acérrimo rival América, Cruz Azul amaneció el miércoles lamiéndose las heridas y con la palabra fracaso a flor de labios al quedar fuera en la primera fase de la Copa Mx.

La Máquina perdió 1-0 en el estadio Azteca ante el visitante Alebrijes de Oaxaca de la segunda división para quedar último del Grupo 5 y no podrá revalidar el título conquistó el año pasado.

Avanzar a segunda ronda del torneo de Copa, que se disputa entre equipos de la máxima categoría y la segunda división, no es una misión compleja. Los ganadores de los nueve grupos acceden a la siguiente fase junto con los siete segundos mejores lugares.

Cruz Azul, con una de las nóminas más altas en México, era considerado favorito, no sólo para avanzar, sino para defender el cetro.

“Hay que asumir la derrota y asumir lo que a muchos de ustedes les gusta decir que es fracaso y es más para nosotros todavía porque éramos el defensor del trofeo”, dijo el entrenador del equipo, el portugués Pedro Caixinga tras la eliminación la noche del martes. “Era un objetivo claro que se pierde y hay que asumirlo públicamente, es un fracaso, hay que ver para adelante luego de este fracaso rotundo porque lo que querías para este semestre era defender el título y no lo puedes hacer”.

Cruz Azul ahora deberá enfocar sus baterías en tratar de acabar la sequía de títulos de liga que datan desde el Invierno 97. Desde ese entonces, la Máquina ha ha perdido las finales del Invierno 99, del Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Apertura 2018.

En ese lapso también perdió la final de la Copa Libertadores del 2001 y las de la CONCACAF en el 2008-09 y 2009-10.

“Ya hay que apretar el botón de reinicio y el viernes tenemos que sí estamos trises pero asumiendo el proceso, nos quedan 10 finales y 30 puntos en disputa para que el equipo salga y muestre la casta y de lo que está hecho”, agregó Caixinha.

Luego de siete fechas en el Clausura, el panorama no es favorable para Cruz Azul. Acumula apenas ocho puntos y se ubica 14to a pesar de que en los últimos dos torneos ha invertido alrededor de 60 millones de dólares en fichajes.

“Lo que puedo decir es que vivimos un momento malo que se está haciendo largo. Voy a dar un dato, yo lo llamo el síndrome del fracaso que tiene que ver con que de los equipos que llegan a una final en el torneo anterior y la pierden el 60 por ciento no clasifican a la liguilla en el torneo siguiente”, dijo Caixinha. “Actualmente, de los ocho equipos que clasificaron a liguilla el torneo pasado, cinco están fuera de zona de clasificación”.

El problema para Caixinha y la dirigencia encabezada por el director deportivo Ricardo Peláez es que la paciencia de Guillermo Álvarez, el presidente de la cooperativa que dirige al equipo, parece agotarse.

Tras perder el sábado pasado ante Santos en casa por la séptima fecha de la liga ante Santos, un molesto Álvarez, bajó a los vestuarios del estadio Azteca para hablar con Caixinha y Peláez a puerta cerrada.

“Las cosas no están saliendo pero no nos vamos a volver locos, estamos para tomar decisiones, no salen las cosas como lo teníamos pensado y vamos a trabajar fuerte para revertir esto”, dijo Peláez. “Aquí todos estamos en evaluación y a mi califica el presidente y yo tengo que evaluar al trabajo y del cuerpo técnico y de los jugadores. Me parece que se trajeron refuerzos de calidad, refuerzos importantes y tenemos que asumir la responsabilidad de la inversión que se ha hecho”.

