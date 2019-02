El mundialista mexicano suma nueve goles y cinco asistencias en su primera temporada en la Liga de Inglaterra, además de dos goles en FA Cup

MÉXICO -- Los inversionistas del Wolverhampton no tendrían ningún problema en pagar los 30 millones de euros que pide el Benfica por Raúl Jiménez.



De acuerdo con el diario The Mirror de Inglaterra, el club portugués no extraña al delantero mexicano por el buen paso que tienen en la Liga NOS, por lo que aprobarían traspasarlo en el mercado de verano.



Jiménez llegó a Wolves el año pasado con un contrato a préstamo, sin embargo los inversionistas chinos desembolsarían la cantidad que pide el Benfica, que no se interpondría al pago.

NOTA RELACIONADA: Raúl Jiménez, más caro que Sergio Ramos

Las Águilas marchan en segundo lugar con 50 puntos, uno menos que Porto, y recientemente ganó su último partido de liga 10-0 ante Nacional.



Por otra parte, el mundialista mexicano suma nueve goles y cinco asistencias en su primera temporada en la Liga de Inglaterra, además de dos goles en FA Cup.

Raúl Jiménez brilla con los Wolves en Inglaterra. (Photo11: Laurence Griffiths, Getty Images)

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2019/02/14/wolverhampton-rul-jimenez-contrato/2873613002/