El técnico del Tri expresó que no hay mayor motivación que ser llamado a la selección nacional, así que no le corresponde a él convencer jugadores como a 'Chicharito'

CIUDAD DE MÉXICO -- En la Selección Mexicana no se le ruega a nadie.

El técnico del Tri, Gerardo Martino, expresó que no hay mayor motivación que ser llamado al representativo nacional así que no le corresponde convencer a un jugador como Javier Hernández de defender la causa.

"Respecto a Javier o cualquier otro futbolista, como dije, solamente he hablado con los Dos Santos y con Vela, todavía no he hablado con ninguno del exterior, no puedo hablar de si Javier tiene desencanto o no con respecto a su carrera futbolística y lo mucho o poco que lo pueden reconocer en México, indudablemente que para nosotros es un jugador que está muy considerado.

"Y por otra parte yo no veo que tengamos que entusiasmar desde el lugar del técnico de la Selección a los futbolistas porque el entusiasmo hay que ubicarlo en el llamado a la Selección, representar al País y ponerte la camiseta es suficiente motivación. Si el entrenador de la Selección al igual que lo pasa en los clubes tiene que motivar al futbolista a venir evidentemente tendría un problema bastante serio", expresó el "Tata" en el Centro de Alto Rendimiento.

Gerardo 'Tata' Martino ya llevó a cabo su 1er entrenamiento al frente del 'Tri'. (Photo11: Agencia Reforma)

Aclaró que su reunión con Carlos Vela y los hermanos Dos Santos en Los Ángeles no implica una convocatoria en automático.

A Martino no le inquieta tanto los goles que marcan los delanteros como sí él cómo se desenvuelven en el quehacer ofensivo.

La Selección Mexicana trabajó por tercer día en el CAR. Los futbolistas romperán filas esta tarde, en espera ya de la convocatoria para la Fecha FIFA, que probablemente se dé el 10 de marzo.

