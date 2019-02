Con la anotación frente al Necaxa, Pulido llegó a tres tantos en seis juegos de Liga, los mismos que marcó en 12 fechas del Apertura 2018

Alan Pulido, delantero de Chivas (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco -- Contar con un goleador histórico como su entrenador es, para Alan Pulido, una de las claves para esté convertido en el mejor anotador del Guadalajara.

José Saturnino Cardozo sumó 249 goles en la Liga MX, en 11 años como delantero del Toluca.

"Pepe Cardozo lo dice: el área es la casa de los goleadores, y eso me ha servido mucho, la llegada de él y los consejos que me ha brindado", declaró Pulido.

Con la anotación frente al Necaxa, Pulido llegó a tres en seis juegos de Liga, los mismos que marcó en 12 fechas del Apertura 2018.

"Me ha servido de mucho, porque cuando estaba el otro técnico, Matías Almeyda, obviamente, me salía mucho del área y por ahí no pisaba tanto la zona por donde debo de pisar y no lograba marcar tantos goles", explicó.

"Ahora con Pepe, que sabemos todo lo que él significó para el futbol mexicano y la cantidad de goles que hizo, me ha enseñado a saber moverme y a tener mucha más presencia de área, creo que eso me ha servido para generarme más oportunidades y aprovechar esa zona".

- ¿Es verdad que el gol se huele?

"Sí, lo he vivido en los partidos. Cuando se presentan muchos centros y, sí, como Pepe dice: tratas para donde irá el balón y analizas para ser contundente. Sí me ha llegado a pasar en algunos partidos. Huele a adrenalina, a la ansiedad de marcar el gol. La adrenalina es saber que quizá es la única que vayas a tener en el partido y debes concretarla".

- ¿Y has visto videos de Cardozo?

"Claro, la movilidad que tenía y la técnica. Él me dice: 'Puli, si yo tuviera tu técnica a tu edad, yo estaría jugando en el Milán', pero él tenía a otros jugadores que lo asistían. Me llama la atención su habilidad para girar en el área, tenía de pronto a un central encima y, con agilidad y un brazo, se posicionaba para tirar a gol; casi siempre sus goles fueron de parte interna, casi nunca de volea.

"Él me ha enseñado cómo meter los brazos y girar, y sí he notado el cambio, son detalles que uno como delantero a veces no tiene, esa maña para sacar ventaja. Lo he notado conmigo en los goles, cómo girar.

"Antes siempre picaba a primer poste, pero Pepe me dice que debo tener un tiempo para rematar preciso. Son cosas que he descubierto con él".

- Tu máxima cuota de goles ha sido de siete, con los Tigres en el Apertura 2013, ¿se te exige de más cuando eres un delantero de complemento ofensivo?

"Sé que uno vive del gol, uno como delantero y más por las formas como se presentaron y por cómo vine a Chivas, pero bueno, también he marcado goles importantes, eso es lo que a lo mejor tiene a la gente tranquila. En casi todas las Finales que he jugado me tocó marcar gol y eso es bueno para mi carrera.

"Hay delanteros que meten 9 o 10 goles por torneo y en los partidos importantes no aparecen. Yo me enfoco en colaborar para el equipo y no tanto en sobresalir".

Alan Pulido (Foto: Agencia Reforma)

- ¿Cardozo ha influido en tu buen inicio goleador?

"Cardozo me ha ayudado también a tener la mentalidad diferente y más presencia de área. Me dice que por mis capacidades puedo ser un delantero que marque ocho o nueve goles por torneo, entonces, hay que seguirlo trabajando. De pronto no se presentan o ha llegado alguna que otra lesión. Debo aprender de un gran maestro que tengo para poder ser referente de área".

- ¿Por qué se te dificulta el juego aéreo?

"Mas bien es por el tiempo. A lo mejor no soy tan tiempista como otros delanteros o quizá la estatura; hay otros delanteros que son muy bien dotados para el juego aéreo y te marcan mucho goles, los defensas centrales, también, pero estoy trabajando para mejorarlo.

"Me falta manejar mejor el tiempo para medir el balón en algún centro. Obviamente, es base la estatura, quizá la mía no sobresale y eso frena un poco, pero siempre he dicho que el balón siempre se juega al ras y trato de compensar esa carencia con otras habilidades, como mi explosividad".

- ¿Todavía puedes aprender a rematar con la cabeza a los 27 años?

"Claro, todavía me quedo en los entrenamientos para que me pongan unos centros y tratar de rematarlos, mejorar y buscar ser un jugador más completo. Tengo 27 años y quizá voy apenas en la mitad de mi carrera, por eso aún busco mejorar".

- Estás a seis meses de cumplir tres años en Guadalajara, ¿crees que con lo realizado hasta ahora ya desquitaste lo que la directiva pagó para traerte?

"Eso lo puede cuestionar la gente, tengo todavía dos años y medio de contrato y todavía falta, quién sabe, a lo mejor en dos años quedamos campeones otra vez y la gente me verá diferente.

"Creo que lo que he hecho hasta ahorita me ha ido bien, tengo tres títulos en dos años y creo que es para darle valor, porque si vemos para atrás Chivas tenía casi 11 años de no ganar uno, entonces, más allá de eso, creo que he marcado goles importantes que nos ha permitido levantar los trofeos y eso es lo que me tranquiliza: en dos años y medio me ha ido muy bien, y todavía me falta".

- ¿Crees estar viviendo la plenitud de tu carrera?

"No tengo límites, soy un jugador ambicioso, que nunca se conforma y los límites se los puede poner uno, dependiendo de la mentalidad que vaya teniendo. Empecé bien el torneo, llevo tres goles y eso me motiva a seguir mejorando mi nivel para poder estar en la Selección, que es para lo que trabajo".

José Saturnino Cardozo, director técnico de Chivas. (Foto: Agencia Reforma)

- ¿En dónde te sientes más cómodo? En la forma consentidora Matías Almeyda o con la norma rígida de José Cardozo?

"Los dos estilos son buenos, cada entrenador tiene su método para juntar al plantel de diferente manera, con otras ideas, con otro sistema de juego y proponen distintas cosas.

"Estoy a gusto en los dos, en su momento con Matías lo disfruté al máximo, es un DT que me enseñó muchas cosas, es una gran persona y lo admiro mucho. Con Pepe también estoy cómodo porque me he adaptado a su sistema y estoy aprendiendo otras cosas más de la posición. Agarro lo mejor de cada uno para ser más completo.

"Pepe es más estricto, entrenamos mucho más y la intensidad que se maneja te ayuda a no relajarte, a saber semana a semana que no tienes tu lugar asegurado y que debo sacar la mejor versión de mí mismo".

- ¿Por qué es tan difícil que los delanteros mexicanos tengan la explosividad de Gignac, Boselli, Cardozo o Benítez?

"Cada jugador es diferente, pero yo creo que también es por los planteles que se van armando. Ahorita los delanteros mexicanos somos muy pocos, la mayoría de los equipos tiene a extranjeros porque esa posición es difícil y el nivel que tienes en esos equipos es muy notorio. Al mexicano es más difícil jugar.

"Además, Gignac mínimo tiene ocho oportunidades de gol por partido, eso te lo da la calidad del equipo, lo amplio de su plantel. Claro que también son grandes jugadores, pero tienen compañeros de alto nivel y a él como delantero le llegan balones de todos lados. Obviamente, de ocho oportunidades vas a meter dos.

"¿Qué clase de compañeros tenía Cardozo y cuantas opciones de gol tenía? Muchas, con Estay, Sinha, Abundis, o sea, jugadores importantes".

- ¿Qué tan difícil te ha sido prescindir del celular en concentraciones?

"Te adaptas, yo no soy alguien que viva en las redes sociales, de pronto dura una semana sin publicar nada. Ahora Pepe sacó esas reglas y lo veo bien porque al final de cuentas te mantienes más concentrado con algunas cosas del juego".

"Es cierto que de pronto en vestidores te estás cambiando para el juego, te llega un mensaje y lo contestas rápido; quieras o no, sí son distracciones. Todos lo hemos aceptado porque ahora, en lugar de enviar un mensaje, platicas con el compañero: 'Te voy a hacer este movimiento con el balón y me tiras el pase a tal lado'. Estás con la mente en el juego".

