El "Piojo" perderá a Edson Álvarez, Henry Martín y Jorge Sánchez de lunes a miércoles, justo en la semana que debe de preparar el Clásico contra los Pumas.

Miguel 'Piojo' Herrera, DT del América (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Miguel Herrera no está de acuerdo con los microciclos de entrenamiento de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, más allá de que apoyará las necesidades del Tricolor.

"No estoy muy de acuerdo con eso, pero América es un equipo que apoya, se llevan 10 jugadores entre Selecciones menores y mayor, hasta el jueves vamos a trabajar, entiendo la Sub 20 porque tiene un Mundial en puerta, lo otro lo hice yo, pero es decisión, nosotros préstamos a los jugadores

"No sé, no estoy muy de acuerdo, porque hay varios afuera y se supone que los demás de afuera tienen más peso, es decisión del técnico, pero siempre vamos a apoyar a la Selección. Contento con la convocatoria de los 10, a la 20 y los 3 a la Mayor, contentísimo porque luego dicen que la cantera del América no camina y ahí está", expresó en conferencia de prensa.

Gerardo 'Tata' Martino fue presentado como nuevo D.T. de la Selección Mexicana. (Foto: Marco Ugarte, AP)

El "Piojo" difiere del plan de Martino no tanto por la posibilidad de una lesión como sí del escaso tiempo de trabajo en una semana clave.

"Eso no me da miedo, sé lo que pueden trabajar, los jugadores van bien en lo físico, lo que no me gusta es que trabajas con poca gente, pero hoy no lo veo tan factible como la gente que está afuera, antes todos los mexicanos jugaban en México, hoy puede llamar 25, pero hay 10 afuera y que deberán estar presentes en algún momento, pero reitero, no es mi decisión, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es no apoyar, hablé con él y le dije que 'sí', no es mi decisión, lo que toca al América es apoyar", mencionó.

Nicolás Castillo exhibió ya el nivel al practicar tiros a gol.

"Desde ayer trabaja al parejo del grupo, lo vi bien, reitero, a los Nicolás les va pesar lo del tema de la altura, físicamente vienen bien, han entrenado bien, fuerte, les pega la altura, es lo que necesitamos que adquieran esa situación, esperemos que se adapten lo más pronto posible", mencionó.

"La verdad es que no me importa como estuvo antes (Castillo), me importa cómo está ahora, si busco jugadores buena gente me voy a un seminario, tampoco me garantiza que sea buena gente, queremos futbolistas buenos, después es mi trabajo saber manejarlos", expresó.



América enfrentará a León este sábado con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Reyes, Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, Lupe Hernández Clemente, Roger Martínez y Henry Martín.

