Martín Palermo llega al banquillo de los Tuzos en México. (Foto: Agencia Reforma)

PACHUCA, México -- Martín Palermo calificó su llegada a Pachuca como el reto más importante en su carrera como director técnico.



El estratega argentino, quien fuera una estrella en el ataque de Boca Juniors, arribó esta mañana a la Ciudad de México para tomar las riendas de los Tuzos con el mensaje claro de estar listo para afrontar el mayor reto de su trayectoria en los banquillos.



"México es una plaza muy interesante, un futbol muy competitivo, más que nada para mi llegar al club es un paso importante de crecimiento como entrenador porque llego a un club grande como Pachuca. Es un reto, un desafío para mi.



"De los tres clubes que me tocó dirigir, este es el paso más importante por la trascendencia del equipo, por venir a una Liga muy competitiva. Estoy con mucha ilusión y muchas ganas", explicó el ex delantero de Boca.



Palermo reconoció que el contacto con la directiva hidalguense para escuchar la propuesta sobre la vacante de DT se dio de forma rápida y natural. Además de valorar la plantilla con la que contará.

Tuzos del Pachuca buscarán cosas grandes con Martín Palermo en el timón. (Foto: Agencia Reforma)

"Creo que el plantel está muy completo. Hay una variante de jugadores muy importante, ahora hay que conocerlos y retomar la confianza de cada uno, en eso nos vamos a enfocar y con el tiempo yo me enfocaré a lo que pretendo del equipo", explicó.



El DT también llegó acompañado por Roberto Abbondanzieri, otro icono de Boca y quien fungirá como su auxiliar técnico. El "Titán" dijo conocer bien al futbol mexicano.



"Le di seguimiento al futbol mexicano tiempo atrás cuando en algún momento tuve contacto con la gente del Veracruz, pero no sé llegó a un acuerdo. Poco a poco me empapé del estilo y la mentalidad del jugador mexicano", sentenció.

