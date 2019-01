Sólo faltaría la firma del actual central del Eintracht Frankfurt para cerrar el fichaje, que sería compra definitiva y con un contrato por cuatro años

Carlos 'Titán' Salcedo (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL -- El defensa mexicano Carlos Salcedo está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de los Tigres para el Clausura 2019, pues las negociaciones están muy avanzadas.

Sólo faltaría la firma del actual central del Eintracht Frankfurt para cerrar el fichaje, que sería compra definitiva y con un contrato por cuatro años.



El "Titán" volvería a México luego de militar en Europa con la Fiorentina de la Serie A italiana y con el cuadro teutón de la Bundesliga.



Salcedo disputó con la Selección Mexicana el Mundial de Rusia 2018, donde jugó como titular los tres partidos de la fase de grupos y el encuentro ante Brasil por los Octavos de Final.



Los Tigres ya contaron con el defensa cuando militó en sus categorías inferiores Sub 15, Sub 17 y Sub 20, aunque no logró debutar en Primera División.

Carlos Salcedo ha triunfado con la Selección Mexicana. (Foto: Agencia Reforma)

