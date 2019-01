El entrenador piensa que el futbolista debió madurar otros seis meses en la Liga MX o en todo caso ir a un futbol formativo como el de Holanda

Ricardo LaVolpe (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Ricardo La Volpe, quien proyectó a Diego Lainez en la Primera División, piensa que el futbolista debió madurar otros seis meses en la Liga MX o en todo caso ir a un futbol formativo como el de Holanda.

El "Bigotón" tiene claro que al elegir al Betis el juvenil mexicano va a ir a resolver problemas.

"Era más de formación haber ido a Holanda que al Betis, yo creo que al Betis ya va a ir a resolver problemas.

Diego Lainez, ex jugador del América. (Foto: Agencia Reforma)

"No son formadores, son equipos a los que les cuestan los resultados, no va a un equipo que brille, que esté en los primeros lugares, le va a costar sin lugar a dudas, pero también creo que tiene a alguien en el plantel muy importante que le puede dar grandes consejos que es Guardado", dijo La Volpe a Grupo REFORMA.

El técnico proyectó al "Principito" a la Selección Mexicana al hacerlo titular ante Argentina en Octavos del Mundial 2006.

A pesar de que el argentino contribuyó para que hoy Lainez catapulte así su carrera, cree que la partida es prematura.

"Primero, creo que tenía que haberse quedado seis meses más, pero bueno, ya he tenido algunos representantes amigos que te dicen 'es mejor que se vaya para poder seguir poniendo jugadores de experiencia, comprar extranjeros'. América es un equipo grande, no sé por qué la venta, no creo que América necesite vender sin seguir formando una figura, un referente del América", mencionó La Volpe.

