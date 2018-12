El ex púgil mexicano señala que no existe ese boxeador en el gremio que abogue por los intereses de los colegas, que gestione por mejores contratos

Pero de ahí en fuera el boxeo mexicano no pasa un buen momento, dijo Márquez

CIUDAD DE MÉXICO -- Juan Manuel Márquez afirmó que México no cuenta con un boxeador que vea por los intereses del gremio y así se puedan conseguir mejores contratos, como el que presume Saúl Álvarez.



"Depende del promotor, del peleador (un buen contrato). Ahorita sabemos que en el boxeo es tiempo de vacas flacas. No hay alguien que tome el estandarte o la bandera de México. De alguna manera el boxeo está carente de alguna figura que tome cartas en el asunto y el boxeo lo lleve en alto", dijo el ex pugilista en el aeropuerto capitalino



Apenas en octubre, el "Canelo" firmó con el servicio de streaming deportivo DAZN un contrato garantizado por los próximos cinco años (un paquete de 11 peleas) por 365 millones de dólares.

"Un contrato bueno, histórico. De alguna manera positivo para el peleador porque es el que entrena, trabaja y se esfuerza. Es un punto bueno", dijo Márquez al respecto.



El ex campeón calificó de buena la pelea del sábado pasado de Álvarez ante Rocky Fielding, quien fue el único que quedó a deber en el ring.

