GUADALAJARA, México -- Al ser el único en detenerse ante los reporteros al bajar del avión tras el largo viaje desde tierras árabes, Mariano Varela advirtió al cuerpo técnico de José Saturnino Cardozo, que al ser diseñado el equipo a su gusto, ahora sí la calificación de las Chivas es más que obligada.



"Todo fue planeado con Pepe, sobre las necesidades, nosotros hicimos una visoría, un análisis del plantel, por supuesto con Vicepresidencia, con Amaury (Vergara) y con José Luis (Higuera) nos sentamos desde hace dos meses a planificar la siguiente temporada", aclaró Varela.



"Nos hubiera gustado llevar estos nuevos refuerzos al Mundial, pero el reglamento no lo permitía, eso ya estaba establecido, pero hoy no tiene pretexto Pepe, se ha reforzado el equipo y sabe que la presión está para todos, no es algo que él desconozca".



Varela recordó que las llegadas de Alexis Vega, Hiram Mier y Dieter Villalpando, fueron elementos aprobados y solicitados por el paraguayo.

"Me parece que ya en ciertas posiciones hay más competencia (...) a excepción de Orbelín, los que salieron no eran titulares indiscutibles", agregó el directivo rojiblanco.



Sobre el hecho de volver ya sin ser los máximos ganadores de México, tras la coronación del América, Varela reconoció que es una tarea que deberán revertir como institución.



"Hoy termina un año difícil, con un fracaso rotundo en el Mundial de Clubes y ya con una desventaja (de títulos) con el acérrimo rival, entonces tenemos que trabajar fuerte para revertir eso y poner en donde debe de estar este equipo", aceptó Varela.



Al saber que ningún jugador se detuvo a dar declaraciones ante los medios, el directivo tapatío volvió a insistir en que a partir del 26 de diciembre las reglas cambiarán en Verde Valle, en torno a la exigencia pública hacia los futbolistas.



"Habrá un nuevo reglamento, un protocolo y el 26 de diciembre que se presentan las reglas cambian, porque este es un fracaso de todos, o sea, nosotros como directivos damos la cara, pero también ellos deben darla", advirtió nuevamente.



"Hay que dar la cara, porque nosotros asumimos nuestra responsabilidad por supuesto, y recibimos los palazos, perfecto, pero al final de cuentas los jugadores son los que ejecutan y también deben de dar la cara como todos".

