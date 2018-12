En vez de realizar entrenamiento público está conviviendo con los aficionados previo a su combate del sábado ante Fielding en N.Y.

NUEVA YORK -- "El Canelo" se reservó mostrar las armas que le tiene preparadas a Rocky Fielding.

El mexicano Saúl Álvarez no realizó ayer el entrenamiento que planeaba en el Chase del "Garden". El tapatío sólo subió al ring para dar unas palabras.

"Canelo" mejor aprovechó el tiempo para convivir con los aficionados que se dieron cita al Madison Square Garden.

El pelirrojo se acercó a la gente para firmarles guantes o agarraba sus celulares para ayudarles a tomar las selfies.

"Hace años que quiero estar aquí y contento con el recibimiento de la gente. Me siento bien contento de estar en Nueva York, es un logro más.

Canelo Álvarez y Rocky Fielding durante la presentación de su combate del 15 de diciembre en Madison Square Garden de N.Y. (Foto: Richard Drew, AP)

"Me siento agradecido de estar aquí, y cada cosa que nos hemos propuesto la hemos logrado. El cariño de la gente es lindo, la vibra que me dan, y al lugar que voy me mandan buena vibra", expresó el tapatío, que busca ceñirse este fin de semana su tercera corona mundial en diferentes divisiones, la Supermediana de la AMB, en poder de Fielding.

El inmueble estaría acondicionado para 18 mil almas el sábado, y Golden Boy Promotions anunció ayer que sólo están disponibles ya mil 500 boletos.

"Esperamos un lleno, la gente de Nueva York es como en México, que llegan a comprar el mero día del evento", indicó Eric Gómez, presidente de la promotora de Óscar de la Hoya.

