A Rayados ahora le basta cualquier empate o incluso la derrota hasta por un gol, siempre y cuando marque un tanto

En México el primer criterio para desempatar una serie de liguilla son los goles como visitante

CIUDAD DE MÉXICO – Con un gol en el arranque del encuentro de Rodolfo Pizarro, Monterrey derrotó 1-0 a Cruz Azul el miércoles por la noche para tomar ventaja en su serie por las semifinales del torneo Apertura mexicano.

“Fue un buen partido, catalogarlo como el mejor no me gustaría definirlo así, diría que fue un buen encuentro que nos permitió competir con un gran equipo como es Cruz Azul, que fue el súper líder y que además ganó la Copa”, dijo el entrenador de Rayados, el uruguayo Diego Alonso, quien está en su primera temporada con el equipo. “Nosotros fuimos un buen equipo toda la temporada, en la que competimos y hoy no fue la excepción”.

El resultado es bueno para Monterrey porque no permitió gol de visitante de Cruz Azul. A Rayados ahora le basta cualquier empate o incluso la derrota hasta por un gol, siempre y cuando marque un tanto el próximo sábado por la noche en la cancha del estadio Azteca.

Monterrey tomó ventaja 1-0 en la ida de la semifinal. (Foto: Azael Rodriguez, Getty Images)

Los Rayados, que en los cuartos de final eliminaron el campeón Santos, buscan acceder a la final de liga por segunda ocasión en los últimos tres torneos y ganar su primer cetro desde el torneo Apertura 2010.

“Vamos a plantear el partido para ganarlo, esa es la primera premisa”, agregó Alonso. “Ojala podamos competir en el segundo juego y llevarnos la eliminatoria”.

Cruz Azul, en su primera semifinal desde el Clausura 2013, requiere una victoria de 1-0 para clasificarse a la final gracias a su mejor posición en la tabla, donde terminó primero, mientras que el Monterrey concluyó en el quinto peldaño.

“Dejamos de hacer muchas cosas y Monterrey jugó como lo hizo ante Santos. Creo que nos faltó carácter, la personalidad e inteligencia porque los primeros 15 a 20 minutos fueron terribles”, dijo en rueda de prensa el entrenador de los celestes, el portugués Pedro Caixinha.

“Fue un tema de actitud, Monterrey nos ganó en actitud y eso nos costó”, añadió Caixinha. “Pero como le dije a Diego (Alonso), estamos en el entretiempo y hay 90 minutos por delante”.

La Máquina intenta acabar con una sequía de títulos de liga que data del torneo Invierno 97, cuando conquistó la octava corona de su historia. Desde entonces ha perdido cinco finales de liga, incluyendo la del Clausura 2013.

Cruz Azul también quiere convertirse en el quinto equipo desde 1996 en coronarse luego de ser el mejor en temporada regular. Toluca (Verano 98, Verano 99 y Verano 2000), Pachuca (Clausura 2006 y 2007), Santos (Clausura 2012) y América (Apertura 2014) lo hicieron previamente.

Monterrey tomó la ventaja casi de inmediato, cuando Pabón tomó una pelota por la banda derecha y mandó un centro hacia el área, donde Pizarro aprovechó la mala marcación de los visitantes y sin marcador conectó un remate de cabeza que entró por el ángulo izquierdo y dejó sin oportunidad al arquero Jesús Corona.

Cruz Azul estuvo cerca de empatar a los 19, cuando Elías Hernández remató dentro del área, pero su intento fue desviado a tiro de esquina con apuros por el portero argentino Marcelo Barovero.

La segunda parte fue de mucha lucha en medio campo sin que ninguno de los dos equipos lograra inquietar las porterías hasta los 72, cuando el argentino Rogelio Funes Mori conectó un remate de pierna izquierda que pasó muy cerca del arco de Corona.

Los Rayados pudieron ampliar su ventaja a los 82, cuando Funes Mori sacó un disparo de media distancia que se estrelló en la base del poste.

