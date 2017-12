Este seguro de salud ha sido el lazo salvavidas para Sophia. Ha cubierto las cirugías de corazón abierto, antibióticos y medicamentos diarios

Bebé recién nacido. (Foto: Getty Images)

Cuando mi esposo y yo fuimos a nuestra cita de ultrasonido de 21 semanas a escuchar el corazoncito de nuestro bebé, algo no estaba bien.

La especialista se vio confundida e inconforme, por lo que nos dimos cuenta que algo grave estaba pasando en el corazón de nuestra hija.

No fue hasta que nació que nos daríamos cuenta de la gravedad de su condición médica- Cardiopatía congénita compleja y una rara anomalía congénita llamada síndrome de heterotaxia.

En aquel tiempo, yo solo tenía 26 años y estaba trabajando como ‘bar tender’ de tiempo parcial. No tenía seguro médico porque era joven y creía que era invencible.

Mi esposo tampoco tenía seguro médico porque trabajaba por su propia cuenta en un negocio familiar.

Después de entender los retos a los que nuestro bebé se enfrentaría, apliqué para la Asistencia Médica del Estado de Arizona (seguro de salud de AHCCCS), y rápidamente fui aprobada por estar embarazada.

Corinne Bobbie, Anthem (Foto: Cortesía)

Cuando Sophia cumplió un año terminó su elegibilidad de AHCCCS. Empecé a buscar pólizas independientes de cuidado de salud, pero me cerraron todas las puertas. Ni un solo portador quería asegurar a nuestra hija por su condición preexistente.

Afortunadamente, nos dimos cuenta que Sophia calificaba para un programa distinto del estado llamado KidsCare. A finales del 2011, escuchamos que KidsCare seria eliminado. Estábamos tan asustados. La idea que nuestra hija con sus complejos problemas médicos no tendría cobertura era realmente aterradora.

Fue en ese momento que me enteré de la ley de atención asequible, también llamada ‘Obamacare’. Nos dio gusto saber que su condición preexistente seria cubierta.

Este seguro de salud ha sido el lazo salvavidas para Sophia. Ha cubierto las cirugías de corazón abierto, antibióticos y medicamentos diarios, problemas gastrointestinales, las vigilancias estrechas, visitas al médico, exámenes de sangre y los seguimientos médicos de mi niña de nueve años.

Mi Espacio (Foto: La Voz)

La inscripción abierta para la ley de atención asequible es del primero de noviembre al 15 de diciembre. Le invito a todo mundo a obtener cobertura. Algunas personas pueden hablar mal o de manera negativa porque no les funciono a ellos. Pero eso no significa que no funciona para todos.

Haga su propia investigación y averigüen cómo puede calificar usted. Recientemente aprendí que ocho de diez compradores en el mercado de salud pueden calificar para un plan de $100/mes, o menos. No sé dónde estaríamos hoy si no hubiera hecho caso en comprobarlo.

Es bueno prepararse para esto porque inscribirse al seguro de salud puede ser un poco desordenado y lleva mucho tiempo, y es fácil sentirse frustrado. Pero afortunadamente hay personas entrenadas y certificadas para ayudarle con el proceso de aplicación. La ayuda está disponible llamando al 800-377-3536 o puede hacer su cita en línea en www.coveraz.org/connector.

Cover Arizona, una coalición encabezada por Vitalyst Health Foundation, está compuesta por más de 900 grupos comunitarios, organizaciones e individuos a nivel estatal. Cover Arizona ofrece educación de seguro de salud y oportunidades de inscripción en todo Arizona.

Hoy, Sophia es la única en nuestra familia con seguro de salud. Estoy optimista de que con los ingresos de mi nuevo trabajo de tiempo parcial y la ayuda financiera disponible, podremos obtener un seguro para todos. Pero si las cosas no cambian, sé que al menos mi niña puede tenerlo, y eso es un gran alivio.

