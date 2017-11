Desarrollado por Expect More Arizona y el Center for the Future of Arizona, el Education Progress Meter está sirviendo como una fuente de información no partidista

Niños y niñas más fuertes, escuelas más fuertes, comunidades más fuertes

Cada padre y madre desea que sus hijos sean felices y exitosos. Pero tambien es importante recordar que nuestra felicidad y bien estar individual son impactadas en parte por la estabilidad y bien estar de las comunidades en las que vivimos. Para que nuestras comuidades sean fuertes y estables, debemos ver más allá de nuestras propias familias y considerar cómo se están desempeñando los niños y niñas de Arizona en su totalidad, especialmente cuando se trata de los resultados en la educación.

Mientras los niños y niñas van creciendo, los padres de familia pueden observar una variedad de hitos importantes de desarrollo para entender si sus hijos van por buen camino. Es fácil compararlos con otros niños para entender cómo se están desempeñando.

Pero, ¿cómo podemos los arizonenses entender cómo se están desempeñando nuestros alumnos en su totalidad en las materias educativas clave? Y aún más importante, ¿qué herramientas existen para indagar más y determinar dónde debemos enfocar los esfuerzos para disminuir la diferencia en el rendimiento académico entre estudiantes Latinos y los de otras ascendencias?

Parte de la respuesta puede encontrarse en el Arizona Education Progress Meter. Desarrollado por Expect More Arizona y el Center for the Future of Arizona, el Education Progress Meter está sirviendo como una fuente de información no partidista. Sus aportaciones ayudan a educadores, líderes electos, padres y madres de familia, y electores a entender mejor nuestra posición en cuestiones que varían desde el acceso al aprendizaje temprano de calidad, hasta el logro postsecundario y todo lo que ocurre entre ambos.

En nuestra economia actual, casi el 70 por ciento de los empleos requieren capacitación o educación más allá de un diploma de high school. Desafortunadamente, sólo el 42 por ciento de los arizonenses en la actualidad tienen un diploma o certificado de educación posterior a high school. Y para impulsar los niveles de logro académico, cada nivel del espectro educativo necesitará mejorar.

Es por eso que Expect More Arizona y el Center for the Future of Arizona han anunciado metas específicas que apoyan una visión compartida para la educación en Arizona. Esa visión es que todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes, ingresos o código postal, tengan la oportunidad de tener éxito a cada paso de su educación.

Los estudiantes hispanos constituyen actualmente el 44 por ciento de los estudiantes en nuestro estado. Pero mientras que el 37 por ciento de los arizonenses cuentan con un título de 2 ó 4 años, esa cifra se reduce al 19 por ciento entre los hispanos. Los jóvenes blancos (de descendencia estadounidense) tienen más probabilidades de graduarse de la escuela a nivel de high school y 57 por ciento de los estudiantes blancos de tercer grado pasan la prueba AzMERIT, mientras que sólo el 30 por ciento de los estudiantes hispanos lo hacen.

Estos son solo algunos ejemplos de la diferencia en el rendimiento académico entre estudiantes latinos y estudiantes de otras ascendencias. Es importante aclarar que la diferencia en el rendimiento no es porque algunos estudiantes sean superiores a otros sino más bien porque no todos los estudiantes tienen el mismo acceso a los recursos necesarios para un aprendizaje de alta calidad. Para aumentar los niveles de logro académico y realmente darle a cada niño y niña la oportunidad de tener éxito, Arizona debe cerrar esa brecha.

Afortunadamente, ya hay maestros que trabajan arduamente e innovadores programas que están ayudando a hacer precisamente eso. Por ejemplo, el distrito escolar Osborn School District en el área central de Phoenix ha trabajado con aliados importantes para lanzar un programa preescolar bilingüe que complementa su programa bilingüe actual y que permite a los estudiantes aprender tanto en inglés como en español. En el otro extremo de la educación, la Comisión de Educación Postsecundaria de Arizona ha creado campañas para ayudar a todos los estudiantes de high school a inscribirse en colegios y universidades y pagar su colegiatura.

Como dice el dicho, se requiere de una aldea. Todos podemos desempeñar un papel en el mejoramiento de la educación, ya sea en el hogar, en una escuela local o a través de una organización de servicio sin fines de lucro. Para aprender más o involucrarse, visite ExpectMoreArizona.org/Progress.

Expect More Arizona es una organización sin fines de lucro no partidaria de abogacía a favor de la educación que trabaja para asegurar que todo niño y niña reciba una excelente educación a cada paso del camino. Para más información visite ExpectMoreArizona.org.

