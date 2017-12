Navidad, Año Nuevo, debes darle a tu cuerpo lo necesario para no maltratarlo durante las fiestas decembrinas. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco. - Navidad, Año Nuevo, la nutrióloga Lula Contreras dice qué debes darle a tu cuerpo para no maltratarlo las fiestas decembrinas, en un ambiente en el que posteriormente habrá euforia, reclamos o tristezas de los más chicos, por los regalos recibidos.

Hidratación

El consumo promedio de agua al día para que el cuerpo esté hidratado es de 1.5 a 3 litros, depende de la persona, ya que el cuerpo solito pone un alto cuando ya no necesita más agua.

Lo ideal es darle esta cantidad todos los días para que siempre esté hidratado, pero toma estos consejos para el día que sabes que saldrás de fiesta y beberás alcohol.

El día que se sale de fiesta y se ingiere alcohol el cerebro se inflama y el hígado sufre por el exceso de etanol y nitritos. (Foto: Agencia Reforma)

TABLA

- Hidrátate con suero casero antes, durante y después de la fiesta. Mezcla dos cítricos como naranja, limón, lima, toronja y mandarina, añade 1 pizca de sal, una de bicarbonato y una de azúcar y rellena con agua hasta completar 500 mililitros.

- El agua normal que bebas ese día que sea de algún cítrico, como limón, mandarina o naranja.

- Consume frutas y verduras con agua, por ejemplo, piña, sandía, jícama y pepino.

- Los sueros de farmacia también son buena opción, no así las bebidas isotónicas pues cargan la función renal y elevan la presión arterial.

Alimentación

El día que se sale de fiesta y se ingiere alcohol el cerebro se inflama y el hígado sufre por el exceso de etanol y nitritos. Por ello es importante tener especial atención en lo que se come durante ese día para cuidar estas partes del cuerpo y para no sufrir al día siguiente de una fuerte resaca.

TABLA

- Ingerir alimentos altos en grasa insaturada como almendras, aguacate, aceite de oliva, aceite de linaza, aceitunas, cacahuate, nuez de la India, atún y añadir al plato alguna leguminosa para tener fibra y no inflamarse, por ejemplo, lentejas, frijoles o garbanzos. Mismos ingredientes a ingerir al día siguiente de la fiesta.

- Con estos alimentos no se maltrata tanto al cuerpo, porque el alcohol no se metaboliza ni se oxida tan rápido en el organismo y permiten que haya oxigenación en el cerebro. También previene que no se junte la glucosa en el hígado, pues el alcohol tiene mucha azúcar.

- Los destilados recomendados por tener menos azúcar son whisky, ginebra y vodka. Si se bebe vino, que sea tinto.

- Si la noche fue excesiva en comida, al día siguiente se aconseja comer frutas como peras, uvas, manzanas, guayabas, kiwis y duraznos y combinar con proteína baja en grasa como panela, atún, carne magra y pollo.

¿Santa podrá cumplir?

Desde que se instala el arbolito de navidad en casa, los niños se concentran en una sola misión: preparar la carta para encargar los juguetes que tanto anhelan. Sin embargo, cuando Santa o los Reyes Magos no traen lo que se les pidió, aparece en ellos la frustración.

Este sentimiento en los niños, si no es procesado adecuadamente, puede provocarles un desencantamiento de sí mismos e incidir en una baja autoestima, alerta Karina Beatriz Torres Maldonado, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

"Cuando no llega ese regalo tan esperado, aparece en los niños el sentimiento de: 'No me porté lo suficientemente bien', es como desencantarse a sí mismos.

"Hay un impacto muy importante en la autoestima. Este momento representa para ellos una frustración y un dolor, ellos entran en un duelo por no haber recibido aquello que deseaban", comparte.

En Navidad los niños se concentran en una sola misión: preparar la carta para encargar los juguetes que tanto anhelan. (Foto: Agencia Reforma)

A nivel social, advierte la especialista, también hay un impacto muy importante porque los niños se comunican entre ellos acerca de los juguetes que les trajo Santa o los Reyes Magos y es doloroso que tengan que reconocer que no llegó el regalo esperado mientras que otros pequeños sí lo recibieron.

Para evitar que la frustración empañe la magia de las fiestas decembrinas, Torres Maldonado recomienda que los papás se interesen por conocer los deseos de sus hijos, de tal manera que sepan con precisión qué juguete desean, para qué lo quieren tener, si es o no recomendable para su edad y qué implicaciones representará adquirirlo.

Es importante, subraya, que los papás no pierdan de vista la función que tienen los juguetes en el desarrollo de sus hijos al favorecer el desarrollo de habilidades como mejorar la memoria de corto y largo plazo, plantear estrategias de resolución de conflictos, reforzar habilidades motrices, socialización, seguimiento de reglas e instrucciones.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/noticias/2017/12/22/sobreviva-las-fiestas-decembrinas/978148001/