Todas las partes involucradas tienen que estar preparadas para continuar las negociaciones más allá de fin de año, porque la fecha decisiva es el 5 de marzo

CHICAGO, Illinois -- En esta semana decisiva para una posible aprobación de una ley que dé estatus legal permanente a los jóvenes indocumentados comienza cundir el escepticismo entre activistas y "soñadores", que no ven una solución al alcance antes del comienzo del receso del Congreso.



Entre los activistas se habla hoy de "mal funcionamiento, ineptitud y cobardía moral" de los legisladores, que se irían de vacaciones de fin de año sin haber resuelto la situación que enfrentan los cientos de miles de beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) y otros jóvenes inmigrantes.



"El Congreso debe actuar. Los republicanos tienen que dejar de pretender que dejar esto para después es mejor, cuando todos entienden cómo funcionan las cosas y que después significa nunca", declaró hoy a Efe Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice.

Pero muchos asumen ya que será improbable que los demócratas supediten la aprobación de los fondos federales, que deben concretarse antes del viernes para no incurrir en un cierre parcial del Gobierno, a la aprobación del "Dream Act", que daría residencia legal a cientos de miles de jóvenes indocumentados.

El nerviosismo invade a los dreamers, ante la búsqueda de una solución a su situación por parte de los congresistas. (Foto: Lynne Sladky, AP)

Uno de ellos es Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, para quien una solución es posible, pero tal vez no esta semana y no de la forma que "merecen o quieren los jóvenes".



Este desánimo se registra en un día en el que cientos de activistas y jóvenes de indocumentados que llegaron al país de niños están hoy en Washington para demandar a los congresistas que encuentren una solución a su situación antes de fin de año.



Chacón dijo a Efe que en los últimos 60 años todos los cambios positivos para la población inmigrante fueron enmiendas montadas en propuestas de ley consideradas imprescindibles.

"Es muy posible que no haya 'Dream Act', que se prorrogue DACA nuevamente y que no haya un camino hacia la residencia permanente de los soñadores", agregó Chacón, para quien la vía elegida para la enmienda podría ser la reforma tributaria, una iniciativa donde "todos parecen confluir y nadie quiere perder un solo voto en el Senado".



"Esa película ya la vimos, promesas vacías de ambos partidos políticos", dijo por su parte el soñador Juan Pablo Orjuela.



"Recuerdo haber estado en la galería del Senado en 2010, cuando demócratas y republicanos votaron el Dream Act y nos aseguraron que íbamos a tener una oportunidad de salir de las sombras definitivamente", agregó.



Queda muy poco tiempo antes del comienzo del receso este viernes, y a pesar de las movilizaciones y reclamos en Washington, en la agenda del Senado no figura ninguna medida de protección de los "soñadores", según declaró este lunes el senador republicano John Cornyn.



En su opinión, todo quedaría para cuando se reanuden las sesiones en enero, y, en el caso de que se llegue al 5 de marzo sin una solución legislativa, el presidente Donald Trump podría extender el plazo final que dio en septiembre pasado para eliminar completamente DACA.



"No hay ninguna crisis. No hay una emergencia. Tenemos mucho tiempo todavía para trabajar", dijo sobre un posible acuerdo sobre los "soñadores" el líder de la mayoría en el Senado, el también republicano Mitch McConnell.



Sin embargo, para Zuleima Domínguez, integrante de Make the Road New York y receptora de DACA, cada día que pasa sin una solución del Congreso significa que "jóvenes como yo arriesgan la deportación a países que no conocen".



"Los miembros del Congreso no pueden irse a sus casas a celebrar la Navidad sin antes aprobar una solución definitiva para que nuestras familias dejen de ser separadas todos los días", dijo durante una protesta realizada en las oficinas del líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (D-NY).



Para Ali Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum, los jóvenes "tienen todo el derecho de ser impacientes y escépticos", porque a medida que pasa el tiempo hay una "hemorragia constante" de personas que pierden protección y quedan expuestas a un posible arresto y deportación.



Señaló a Efe que tanto demócratas como republicanos todavía tienen una oportunidad de lograr una solución este año, pero solo si mantienen la presión.



Pero todas las partes involucradas tienen que estar preparadas para continuar las negociaciones más allá de fin de año, porque la fecha decisiva es el 5 de marzo, y en su opinión hay apoyo bipartidista para lograr una solución.



"En la mente de la dirigencia demócrata y de algunos legisladores republicanos se considera irracional poner fin a DACA y dejar vulnerables a 800.000 jóvenes", agregó Noorami. EFEUSA



