Lleva la alegría de la época a familias con necesidades económicas, en una celebración muy especial

Miembros del Distrito de Escuelas Primarias de Alhambra y gente del Departamento de Relaciones Comunitarias de las tiendas Walmart, hicieron la entrega simbólica de un cheque que ayudara a familias de escasos recursos.

Se eligió a cincuenta niños que vienen de familias de escasos recursos económicos.

Walmart hizo una donación monetaria al Centro de Recursos Familiares de Alhambra.

La tienda departamental sorprendió a decenas de niños y sus familias, con tarjetas de regalos, he hizo entrega de una donación monetaria al Centro de Recursos Familiares de Alhambra, ubicado en un sector muy popular de la ciudad de Phoenix.

Los niños elegidos para recibir el presente navideño vienen de familias de bajos recursos, por lo que contar con una tarjeta con la que puedan comprar un regalo o el juguete de su elección, fue muy agradecido por los pequeños.

Con esto, el Departamento de Relaciones Comunitarias de Walmart compartió el espíritu decembrino con la campaña The Gift of Giving: Walmart’s Spirit of Sharing, y la organización elegida esta vez fue el Centro de Recursos Familiares del Distrito de Escuelas Primarias de Alhambra.

La organización beneficiada trabaja arduamente ayudando a los residentes del área, una de las comunidades más pobres de la región, donde están los niños más necesitados del distrito, por ello, se eligió a cincuenta de ellos.

Los niños y sus familias fueron invitados a una ‘sesión informativa’, pero fueron sorprendidos con una fiesta navideña. La celebración incluyó refrescos, música, palabras de apoyo de varios miembros de la cadena Walmart, fotografías con Santa Claus y otros invitados especiales como Big Red, del equipo de futbol americano de los Cardenales de Arizona, una animadora, ex jugadores de la NFL y el oso polar de Coca-Cola.

Los ‘duendes’ voluntarios de Walmart entregaron tarjetas de regalo de 20 dólares a los padres y juguetes envueltos a cada niño. Posteriormente, directivos de la cadena de tiendas departamentales hicieron entrega de un cheque sorpresa al centro de ayuda, para apoyarlos en el mantenimiento de los servicios que proveen a la comunidad de Alhambra.

