Muchas muertes de migrantes nunca se toman en cuenta, incluso cuando los cadáveres son descubiertos por agentes del sheriff, policía, ganaderos, excursionistas o grupos humanitarios

Osamenta de un inmigrante no identificado, fallecido en su intento de cruzar el desierto de Arizona. (Foto: Nick Oza/The Arizona Republic) Story Highlights La Patrulla Fronteriza solamente cuenta las muertes encontradas por sus agentes

The USA TODAY NETWORK pasó nueve meses intentando registrar cada muerte indocumentada que cruzó la línea en California, Arizona, Nuevo México y Texas

El cuerpo de Alberto Apodaca Machado, de 41 años, fue encontrado debajo de un mezquite por algunos vaqueros que arreaban ganado al sur del Condado de Hidalgo, Nuevo México, cerca de la frontera con México.

El cuerpo es de uno de los cientos de migrantes, que cada año son encontrados muertos en el desierto, en su intento por cumplir el 'sueño americano' en estados como Arizona, California, Nuevo México y Texas.

Pero su muerte probablemente no fue contada en estadísticas oficiales, porque el cuerpo no fue encontrado por los agentes de la Patrulla Fronteriza y porque Nuevo México no registra las muertes en la frontera, según una investigación de The USA Today Network.

La investigación descubrió que muchas muertes de migrantes nunca se toman en cuenta, incluso cuando los cadáveres son descubiertos por los agentes del alguacil, la policía, los ganaderos, los excursionistas o los grupos humanitarios.

Esto se debe a que la Patrulla Fronteriza solamente cuenta las muertes encontradas por sus agentes y porque muchas autoridades municipales responsables de investigar las muertes en la frontera o cerca de ella, no rastrean las muertes de personas que cruzan ilegalmente el borde.

The USA TODAY NETWORK pasó nueve meses intentando registrar cada muerte indocumentada que cruzó la línea en California, Arizona, Nuevo México y Texas, desde 2012 hasta 2016, para revelar cuántos indocumentados se perdieron.

En este esfuerzo se encontraron más muertes que el número oficial dado a conocer por la Patrulla Fronteriza, a pesar de que la información disponible sobre las muertes de migrantes en Texas es incompleta o no está disponible en muchos condados.

Gene Hernández, Supervisor de la agencia médico legal de investigación, muestra algunas de las pertenencias encontrados a los fallecidos. (Foto: Nick Oza, Nick Oza The Arizona Republic -)

En los tres estados que tenían información más completa, The USA Today Network encontró más muertes de indocumentados de un 25 por ciento a casi 300 por ciento, en cinco años.

Este subregistro sucede en cada uno de los cuatro estados que limitan con México. Pero es grave en Texas, donde un aumento en los inmigrantes sin documentación y las familias que huyen de la pobreza y la violencia en Centroamérica, ha causado que los números de muertes en los cruces fronterizos se disparen en los últimos años.

La falta de un cálculo completo de los fallecimientos en la frontera, reduce el impacto total de una crisis humanitaria que ha cobrado 7 mil 209 vidas, según las estadísticas oficiales de la Patrulla Fronteriza en los últimos 20 años, a lo largo de la frontera sur.

The USA TODAY NETWORK verificó de manera independiente que Apodaca Machado, era un indocumentado que cruzaba la frontera ayudado por un primo, J. Apodaca, quien vive en Nuevo México y que pidió que no se hiciera público su primer nombre.

Apodaca duda que alguna vez hubiera podido saber que el cuerpo de su primo fue encontrado, si no hubiera iniciado él mismo su propia búsqueda.

Después de que Apodaca recibió la noticia de que se había encontrado el cadáver de su primo, llamó a la madre de su familiar en México para informarle.

"Solamente quise ir directo al grano", dijo. "Básicamente, mi tía, se derrumbó junto al teléfono".

Autoridades del Condado Pima examinan el cuerpo de un migrante fallecido en el desierto de Arizona. (Foto: Nick Oza/The Arizona Republic)

