"You sorry ass putos. Go back to México" se podía leer en medio de una pintura naif que refleja particularmente una escena social y familiar de la cultura méxico estadounidense

Mural que forma parte del Calle 16 Mural Project, donde se observa el grafiti antiinmigrante que apareció el lunes 27 de noviembre de 2017, con el texto "You sorry ass putos. Go back to México". (Foto: Beatriz Limón, EFE) Story Highlights Se trata de una veintena de murales que discurren por la Calle 16, entre las calles McDowell y Thomas

Las pinturas dan color y destacan escenas típicas de México, en tanto religiosidad, fiestas y cultura

El mural vandalizado muestra una fiesta mexicana con su típica piñata

PHOENIX, Arizona -- Un grafiti racista apareció hoy sobre uno de los murales del Calle 16 Mural Project, de Phoenix, Arizona, que resalta la cultura mexicana.



"You sorry ass putos. Go back to México" (Lo siento trasero de putos. Vuelve a México) se podía leer en medio de una pintura naif que refleja particularmente una escena social y familiar, dentro del proyecto plástico de la Calle 16.



El acto vandálico indignó a los precursores del proyecto artístico.



"Está 'gacho' ver estas expresiones. Parece que estos actos no tendrán fin, pero ese odio lo llevan calibrado en su corazón", indicó a Efe la chef Silvana Salcido Esparza, promotora del proyecto muralista.



"En el 2010, cuando buscaban regular estrictamente la inmigración, pedí que me hicieran un mural en el callejón de atrás. Entonces pasó alguien y nos insultó. Eso lo traduje en 'quiero que pinten más'", recordó la activista, que ha logrado un proyecto artístico integrador a gran escala.

Mural que forma parte del Calle 16 Mural Project, donde se observa el grafiti antiinmigrante que apareció el lunes 27 de noviembre de 2017, con el texto "You sorry ass putos. Go back to México". (Foto: Beatriz Limón, EFE)

Los murales de la Calle 16 surgieron en ese año como respuesta al malestar de los latinos por la ley antinmigrante SB1070, que condenaba a las personas por su perfil racial.

La cheff Silvana Salcido Esparza posa junto a uno de los murales que decoran su restaurante. (Foto: La Voz)

Según explica la chef, recibió el apoyo de la comunidad para pintar en decenas de calles murales alusivos a las percepciones populares de la cultura mexicano-estadounidense, y resaltar el orgullo étnico.

Salcido mencionó que la esencia de los murales es luchar contra el odio racial, así como resaltar la diversidad de ambas culturas.



Se trata de una veintena de murales que discurren por la Calle 16, entre las calles McDowell y Thomas.



Las pinturas dan color y destacan escenas típicas de México, en tanto religiosidad, fiestas y cultura.

El mural vandalizado muestra una fiesta mexicana con su típica piñata.

“No les gusta nuestro proyecto, pero ellos no salen a barrer, a recoger basura. Prefieren las calles como antes, llenas de borrachos y prostitutas” Silvana Salcido Esparza, cheff y propietaria de restaurente en Phoenix

"Hoy quitamos el grafiti ofensivo que hicieron", dijo Salcido y aseguró estar planificando otro mural de gran escala dedicado a los "soñadores".



Salcido se refiere a los jóvenes amparados por el programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la Infancia), a quienes el presidente Trump suspendió el programa en septiembre último, dejando en manos del Congreso la resolución final sobre 800.000 "soñadores" en todo el país.



"Queremos que todo el mundo vea lo representativos que son estos jóvenes en el trabajo y los estudios. Vamos a pintar la otra realidad, a Joe Arpaio (exalguacil local conocido por sus acciones de perfil racista) y a Donald Trump, dos personajes 'antidreamers'", auguró la activista.

