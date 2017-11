Legisladores demócratas resaltan el papel que desempeñan en las Fuerzas Armadas los llamados "soñadores", los jóvenes indocumentados que pueden ser expulsados por la decisión de Trump

Marines (Foto: Getty Images) Story Highlights Durbin: El din de DACA supone que "miles de cadetes" con capacidades que no abundan entre los ciudadanos estadounidenses "sean expulsados del país".

El programa de Acción Diferida (DACA) fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por Obama

Tras cancelar el programa, Trump dio un plazo de seis meses al Congreso para sacar una legislación que ofreciera una solución permanente

WASHINGTON -- Un grupo de legisladores demócratas defendió hoy en Washington el papel que desempeñan en las Fuerzas Armadas los llamados "soñadores", los jóvenes indocumentados que pueden ser expulsados por la decisión del presidente, Donald Trump, de poner fin al programa de Acción Diferida (DACA).



"Más de ochocientos jóvenes indocumentados forman parte en estos momentos del Ejército estadounidense, sirviendo para el único país que conocen", declaró el senador Dick Durbin en una rueda de prensa que tuvo lugar este jueves en el Congreso, en la que el demócrata estuvo arropado por veteranos y compañeros de partido.



De acuerdo con Durbin, la decisión del presidente Trump, anunciada el pasado 5 de septiembre, de poner fin al DACA, podría suponer que "miles de cadetes" con capacidades que no abundan entre los ciudadanos estadounidenses "sean expulsados del país".



"Es una estupidez no permitirles servir, aunque sólo sea porque aportan habilidades que nosotros no tenemos, como los idiomas", coincidió el congresista Ted Lieu, quien se definió como inmigrante y veterano.

Demócratas piden al gobierno federal que regularice la situación de los Dreamers. (Foto: Getty Images)

El programa de Acción Diferida (DACA) fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, y tenía como objetivo regularizar la situación de estos jóvenes para que pudieran estudiar, viajar, trabajar e, incluso, alistarse en el Ejército de Estados Unidos.



Tras cancelar el programa, Trump dio un plazo de seis meses al Congreso para sacar una legislación que ofreciera una solución permanente y que, según apuntan miembros de la Administración, podría ir en el sentido de dar a los "soñadores" acceso al permiso de residencia permanente, lo que a la larga les abriría la vía de la ciudadanía.

NOTA RELACIONADA: Juez avala revisión judicial a cancelación de programa DACA

De acuerdo con un estudio presentado hoy por el centro de pensamiento progresista Center for American Progress, unos 7.900 de estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños ya han perdido la protección del DACA por la decisión presidencial.



El veterano de la Armada Will Fischer, que actualmente ocupa el cargo de director de Relaciones con el Gobierno de la organización VoteVets, resaltó que encontrar una solución es más que un simple "asunto moral".

"En este momento hay alguien con un visado de residencia o alguien beneficiario del DACA en primera línea de combate, con la incertidumbre de encontrarse allí sin saber si va a ser deportado al volver a casa", denunció Fischer.

“En este momento hay alguien con un visado de residencia o alguien beneficiario del DACA en primera línea de combate, con la incertidumbre de encontrarse allí sin saber si va a ser deportado al volver a casa” Will Fiscer, veterano de la Armada

En similar sentido se expresó el también veterano y ahora congresista demócrata Salud Carbajal, quien criticó con vehemencia la situación a la que se enfrentan unos soñadores que "están deseando derramar su sangre por este país", algo que, según dijo, el propio Donald Trump "no quiso hacer".



"Cuando estás en el frente no es importante de dónde vienes o de dónde son tus padres, sino quién te guarda las espaldas", apuntó Carbajal.



Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el "Dream Act", una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria.



El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los "soñadores" en 2001 con el "Dream Act" y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que acabó bloqueada en el Congreso y habría beneficiado a buena parte de los once millones de indocumentados que viven en el país.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/noticias/2017/11/10/legisladores-democratas-resaltan-papel-de-sonadores-en-el-ejercito-de-eu/851934001/