Le presentamos los principales hechos en torno al denominado caso "Rusiagate", sobre las supuestas influencias de Moscú en la pasada campaña presidencial de EU

WASHINGTON -- El presidente Donald Trump rechazó hoy de nuevo que haya "ninguna conspiración" con Rusia tras las acusaciones, entre ellas la de "conspiración contra EEUU", interpuestas contra su exjefe de campaña, Paul Manafort, y el antiguo socio de éste Rick Gates.



Manafort y Gates se entregaron hoy ante el Buró Federal de Investigación (FBI) después de formularse hasta doce cargos contra ellos por un gran jurado federal en Washington.



Los principales hechos en torno al denominado caso "Rusiagate", sobre las supuestas influencias de Moscú en la pasada campaña presidencial de Estados Unidos, son los siguientes:

2016

22 de julio.- Wikileaks hace públicos 20.000 correos electrónicos robados a los demócratas que mostraban el apoyo a la candidata Hillary Clinton de la cúpula del partido frente a Bernie Sanders.



25 de julio.- El FBI anuncia una investigación sobre el robo de los correos y apunta a la posible autoría rusa.



19 de agosto.- Dimite Paul Manafort, jefe de campaña de Trump, tras descubrirse que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar al exprimer ministro proruso de Ucrania Viktor Yanukovych.



7 octubre.- Wikileaks publica los correos robados a John Podesta, jefe de campaña de Clinton.

8 noviembre.- Donald Trump gana las elecciones.



18 noviembre.- Trump nombra a Michael Flynn consejero de seguridad nacional.

29 diciembre.- Barack Obama impone sanciones a Rusia por su papel en el robo de documentos al Partido Demócrata.

30 diciembre.- Putin anuncia que no responderá a las sanciones impuestas por Obama.

2017

12 enero.- El diario The Washington Post publica los encuentros de Michael Flynn con el embajador ruso, Sergey Kislyak.



13 febrero.- Michael Flynn dimite tras conocerse que mintió al vicepresidente, Mike Pence, acerca de su conversación con el embajador ruso.



2 de marzo.- El fiscal general, Jeff Sessions, se aparta de la investigación de la trama rusa al conocerse que no informó al Congreso de sus reuniones con el embajador ruso en abril de 2016.



6 abril.- El diario The New York Times publica que el yerno y consejero de Trump, Jared Kushner, se reunió con funcionarios rusos durante la campaña electoral.



9 de mayo.- Trump despide al director del FBI James Comey, según este último por no cerrar la investigación sobre la trama rusa.



18 mayo.- El Departamento de Justicia elige a Robert Mueller como fiscal especial a cargo de la investigación de la trama rusa.



23 mayo.- El exdirector de la CIA John Brennan asegura ante el Congreso que el Gobierno ruso "contactó e interactuó" con el equipo de campaña del presidente Donald Trump.



27 mayo.- The Washington Post publica que, en una reunión mantenida con el embajador ruso, Kushner le propuso abrir un canal discreto para establecer una línea directa con el Kremlin.



14 junio.- The Washington Post publica que el fiscal especial Mueller investiga a Trump por posible obstrucción a la Justicia.



21 junio.- La subsecretaria en funciones de Ciberseguridad y Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Jeanette Manfra, declara ante el Senado que individuos ligados al Gobierno ruso intentaron piratear los sistemas informáticos usados en las elecciones en 21 estados de EEUU.



11 julio.- Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, publica los correos electrónicos sobre como se gestó su reunión con una abogada rusa en junio de 2016, que revelan que buscó información para dañar a Hillary Clinton.



9 de agosto.- The Washington Post informa de que agentes del FBI registraron el 26 de julio la casa de Paul Manafort.



28 de agosto.- ABC News informa de que, cuatro meses después de comenzar su campaña presidencial, Trump firmó una carta en la que expresaba su intención de construir en Moscú un edificio con su nombre.



6 de septiembre.- Facebook reconoce que diversas fuentes rusas gastaron 100.000 dólares en publicidad en esa red social para interferir en la campaña electoral de 2016.



18 septiembre.- Una información de CNN señala que el FBI fue autorizado a realizar escuchas, antes y después de las elecciones, a Paul Manafort.



30 octubre.- Paul Manafort se entrega, junto a su exsocio Rick Gates, a las autoridades para cumplir una orden de arresto.

