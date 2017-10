Se trata de la plataforma "Mexico for Dreamers" en la que los beneficiarios DACA serán conectados con un abogado que evaluará alternativas favorables

La Administración de Donald Trump anunció en septiembre que eliminaría dentro de seis meses e DACA

Es por ello que los abogados y la Coparmex, que representa a 36.000 empresarios, se unieron para apoyarles

NUEVA YORK -- El Colegio de Abogados de México y la patronal mexicana lanzaron hoy una iniciativa en Nueva York para proveer de asistencia legal gratis a los jóvenes indocumentados acogidos al programa DACA en Estados Unidos.



Se trata de la plataforma "Mexico for Dreamers" en la que los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se registrarán con un apodo, correo electrónico, zona postal y teléfono para ser conectados con un abogado que evaluará alternativas que lleve al "soñador" a obtener residencia permanente o ciudadanía.



El presidente del Colegio de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, y el de Confederación Patronal de México (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, explicaron en conferencia de prensa en Nueva York que ya cuentan con treinta firmas de abogados, que realizan trabajo pro bono, especializadas en inmigración.

Agregaron que aunque los mexicanos son la mayoría de los "soñadores", la iniciativa es para todos los latinoamericanos y que los abogados de EE.UU. evaluarán "caso por caso" para determinar cuáles cualifican para esta asistencia gratis y cuáles son las vías para que pueden permanecer legalmente en el país donde fueron traídos cuando eran niños.

Insistieron en que la información que provean en la página web (mexicofordreamers.bma.org.mx) no será compartida con el Gobierno y para tranquilidad de los jóvenes sólo piden que se registren por su apodo.



"Que se sientan seguros ofreciendo sus datos que serán usados estrictamente para contactarlos y asignarles un abogado. No se compartirá con el Gobierno", afirmó De la Garza, quien reconoce que tener la confianza de los jóvenes es un gran reto que enfrentan, por lo que promoverán la iniciativa a través de los 51 consulados de México y organizaciones que proven apoyo a estos inmigrantes.



Explicó además que no existe un periodo de tiempo límite para ofrecer esta ayuda y que continúan en contacto con otros bufetes en este país que quieren apoyarles con la iniciativa.



La Administración de Donald Trump anunció en septiembre que eliminaría dentro de seis meses e DACA, creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800.000 jóvenes que se acogieron al programa.



El futuro de los "dreamers", en su mayoría mexicanos, es incierto. El Congreso no se ha puesto de acuerdo sobre ello y aunque evalúa un proyecto con mayoría republicana en ambas cámaras es también incierto si será aprobado, mientras que en marzo será efectiva la suspensión del DACA.



Es por ello que los abogados y la Coparmex, que representa a 36.000 empresarios, se unieron para apoyarles.



"Lo que pase en el Congreso es incierto y somos respetuosos de los resultados", indicó De la Garza, para agregar que "lo que estamos planteando es que se revisen uno a uno los casos por abogados expertos y se decida la acción a tomar".



De surgir una alternativa en el Congreso "la analizaremos en ese momento y decidiremos la ruta a seguir", indicó. Señaló además que el Colegio de Abogados ayudará a localizar y enviar a EE.UU. documentos que los jóvenes mexicanos necesiten de instituciones en ese país para sus casos.



De la Garza aseguró además que han tenido "una excelente respuesta, una actitud de apoyo" de los abogados que han contactado en EE.UU. "Estamos sorprendidos de la buena recepción", aseguró.



El Presidente de Coparmex explicó que los empresarios mexicanos desarrollan una iniciativa para apoyar con empleo a los jóvenes soñadores que tengan que regresar a México.



Indicó además que mexicanos con empresas en EE.UU. también han mostrado interés en apoyar a los que permanezcan en este país



La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno mexicano, dijo por su parte Jacobo Prado, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien destacó el apoyo económico de los dreamers a este país al citar un reciente estudio.



Según el estudio de agosto del Centro para el Progreso Americano, basado en entrevistas a "soñadores" el 97 por ciento de los recipientes de DACA trabajan o estudian. Un 5 por ciento inició su propio negocio, el 65 por ciento indicó haber podido comprar su primer automóvil y un 16 por ciento su primera casa.EFEUSA

