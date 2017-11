Aunque admitió no tener mucha experiencia en el campo político, destacó que su expediente está libre de escándalos y casos de corrupción

José Antonio Meade (centro), ex Secretario de Hacienda, es precandidato del PRI a la presidencia de la república.

Reiteró que de ser mandatario buscará desarrollar al máximo el "potencial" de México

Será elegido formalmente por una convención de delegados el 18 de febrero de 2018

MÉXICO -- El precandidato a la Presidencia del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade se definió hoy como un "gladiador" que no se asusta ante el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



"No me asusta López Obrador, no me asusta la contienda (de 2018) y estoy convencido que (...) traemos buenas propuestas y capacidad de implementarlas", dijo en una entrevista con Radio Fórmula y tras confirmar sus aspiraciones presidenciales este lunes.



Sobre López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y quien buscará la Presidencia por tercer ocasión, el exministro de Hacienda y Exteriores dijo que es un contiende fuerte, y comparó la batalla electoral con un derbi de fútbol: "Podría ser un Barcelona-Real Madrid".



"Él lleva caminando y recorriendo muchos años con este objetivo. Igual que él, yo llevo también muchos años trabajando", aseveró.



El economista y abogado, que enfrentará su primera campaña electoral, admitió tener poca experiencia en este campo: "Me he desempeñado en otras arenas y he dado otras batallas".



Pero afirmó rotundo: "Estoy decidido a participar y a ser un gladiador en esta arena. Es una batalla en otra elite, pero donde los mismos principios aplican".



Tal y como anunció este lunes, el también exministro de Energía reiteró que de ser mandatario buscará desarrollar al máximo el "potencial" de México.



Sobre la campaña para los comicios del 1 de julio del 2018, afirmó que buscará el contacto directo con la ciudadanía.



Se definió, además, como un "jugador de dominó". "Las circunstancias a eso obligan, a hacer equipo, levantar la mano y ver las fichas y con cual dominamos", dijo.



Además, destacó que su expediente está libre de escándalos y casos de corrupción: "No hay nada. Soy lo que ven y lo que han visto y conocido siempre", aseguró al ser cuestionado sobre paraísos fiscales o manchas en su currículum.



Aunque el aspirante presidencial del PRI será elegido formalmente por una convención de delegados el 18 de febrero de 2018, la falta de alternativas dentro del partido y el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto indican que Meade será el elegido.



Previo al anuncio de las intenciones de Meade para la Presidencia, el oficialismo se situaba muy abajo en las preferencias electorales, pero hoy una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) colocó en segundo lugar a Meade con un 23,2 % de los votos, por detrás de López Obrador, que cosecharía el 28,7 %.



El dirigente izquierdista señaló el lunes a través de Twitter, tras el anuncio de Meade, que "la mafia del poder" se ha vuelto "muy predecible".



El periodista Pedro Ferriz de Con, quien busca ser candidato independiente, criticó que "todo el aparato del Estado, con medios incluidos", se volcó en dar la mejor imagen de Meade.



"Se trata de un priísta que no es, para tapar lo que sí es. La corrosión no se arreglará así", lamentó.



Margarita Zavala, aspirante independiente y esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), remarcó que la elección de Meade como candidato oficialista es un "dedazo en su máximo esplendor" dentro del PRI.



En tanto, el dirigente nacional del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró a medios que Meade representa "más de lo mismo", y México "no necesita al PRI".

