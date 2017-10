De acuerdo con el sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica, López Obrador sería votado por el 32,3% de los mexicanos, en tanto, Zavala recibiría el 27,1 % de los sufragios.

MÉXICO -- El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador y la ex primera dama Margarita Zavala acaparan la intención de voto para la Presidencia de México en las elecciones del 2018, reveló hoy una encuesta.



De acuerdo con el sondeo de Gabinete de Comunicación Estratégica, López Obrador, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sería votado por el 32,3 % de los mexicanos.



En tanto, Zavala, quien renunció al conservador Partido Acción Nacional (PAN) después de 33 años de militancia para presentarse como candidata independiente a la Presidencia, recibiría el 27,1 % de los sufragios.



Muy lejos están el líder del conservador PAN, Ricardo Anaya, con el 10,6 %, y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien aún no ha dicho si buscará la candidatura del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 10,4 % de los votos.



Por ahora, la única candidatura definida es la de López Obrador, quien ha contendido por la izquierda en las dos pasadas elecciones presidenciales.



Zavala debe todavía reunir más de 800.000 firmas para poder participar en la contienda como independiente, tras abandonar el PAN acusando a Anaya de bloquear sus aspiraciones políticas.



Asimismo, falta por definir si será Anaya quien representará al PAN, conformado como Frente Amplio junto al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.



De entre los encuestados, un 9 % afirmó que no votará por nadie, mientras que cerca del 10 % señaló la opción "no sabe/no contesta".



Por sexos, Zavala es la opción favorita por las mujeres (36 %), y López Obrador la de los hombres (42 %).



Por edades, López Obrador recibiría el 41,5 % de los votos de los milenials (18-34 años), Zavala el 33,7 % de la Generación X (35-54 años) y el 28 % de los 'baby boomers' (55 años o más).



Los mexicanos sin estudios se decantan por Anaya (37,6 %), mientras que los encuestados con estudios básicos, medio superior y superior prefieren, en más del 33 %, a López Obrador.



Cuestionado sobre qué candidato independiente podría ganar los comicios del 1 de julio del 2018, la ciudadanía respondió que Zavala (36,8 %), seguida del actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "el Bronco", con el 12,3 %.



La encuesta se realizó vía telefónica a 600 ciudadanos de los 32 estados del país el 13 de octubre, tras la renuncia de Zavala al PAN, tiene un nivel de confianza de 95 % y el margen de error es de más/menos 4 %.

