Buscarían reemplazarlo por el director de la CIA Mike Pompeo como parte de una reforma general del equipo de seguridad nacional, según funcionarios

Rex Tillerson, Secretario de Estado de EU. (Foto: MANDEL NGAN, AFP/) Story Highlights Pompeo es un ex legislador que ha estrechado lazos con el presidente Donald Trump desde que pasó a dirigir la CIA

El periódico New York Times, el primero en informar sobre los posibles cambios, dijo que sucederían en las próximas semanas

WASHINGTON – La Casa Blanca está analizando un plan para cesar al secretario de Estado, Rex Tillerson, y reemplazarlo por el director de la CIA Mike Pompeo como parte de una reforma general del equipo de seguridad nacional, dijeron funcionarios del gobierno el jueves.

Pompeo, un ex legislador que ha estrechado lazos con el presidente Donald Trump desde que pasó a dirigir la CIA, quedaría a cargo de la diplomacia. Tillerson, ex gerente general de Exxon Mobil, ha tenido un año difícil, caracterizado por las diferencias con Trump en varios aspectos de la política exterior y la publicidad abrumadoramente negativa sobre su plan de reformar el servicio diplomático.

NOTA RELACIONADA: Tillerson: "nunca" he considerado abandonar el puesto de secretario de Estado

La designación de Pompeo crearía una vacante en la CIA, que los funcionarios familiarizados con las discusiones en la Casa Blanca dijeron podría ser ocupada por el senador Tom Cotton, un defensor acérrimo de la política exterior de Trump en el legislativo. En respuesta a un pedido de declaraciones, la oficina de Cotton dijo que el senador “está concentrado en servir a Arkansas en el Senado”.

Mike Pompeo, director de la CIA. (Foto: Getty Images)

La probable destitución de Tillerson proyectaba una sombra molesta sobre la Oficina Oval, donde Trump estaba reunido con el príncipe heredero de Bahréin. Preguntado si quería conservar a Tillerson en el puesto, Trump se limitó a responder que el funcionario estaba presente en la reunión.

“Está aquí. Rex está aquí”, dijo el presidente.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que no estaba claro cuándo se produciría el reemplazo, y la noticia pareció sorprender a Tillerson y sus colaboradores, quienes no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones. El periódico New York Times, el primero en informar sobre los posibles cambios, dijo que sucederían en las próximas semanas.

Tampoco estaba claro si la Casa Blanca había propuesto formalmente a Pompeo o Cotton ocupar las nuevas funciones. Pero según varios funcionarios, Pompeo ha dicho en el pasado que está dispuesto a ir a Estado.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que no había cambios de personal que anunciar e insinuó que Tillerson seguiría en el puesto al menos durante el resto del año.

“El secretario Tillerson sigue encabezando el Departamento de Estado y todo el gabinete está concentrado en completar este primer año increíblemente exitoso del gobierno del presidente Trump”, aseveró.

La Casa Blanca empezó a informar a la gente en septiembre que Tillerson sería reemplazado, dijo un alto funcionario, que al igual que las demás fuentes habló bajo la condición de anonimato.

Read or Share this story: http://www.lavozarizona.com/story/inicio/2017/11/30/casa-blanca-considera-reemplazar-tillerson/910027001/