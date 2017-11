El activista Salvador Reza dijo que ha recibido varias quejas por parte de los familiares de los presos en cárceles de Maricopa County Sheriff's Office (MCSO)

Las cárceles que pertenecen a MCSO son las de 4th Avenue, Durango, Estrella, First Avenue, Lower Buckeye, Madison y Towers

PHOENIX, Arizona -- Los reos de la mayoría de los centros de detención en el Condado de Maricopa (Arizona) iniciaron hoy una huelga de hambre en señal de protesta por la mala calidad de los alimentos, además de que los reciben sólo dos veces al día.



Salvador Reza, activista y representante del Comité de Defensa del Barrio Tonatierra, dijo a Efe que ha recibido varias quejas por parte de los familiares de los presos en cárceles de Maricopa County Sheriff's Office (MCSO).



Las quejas se basan en las "pésimas" condiciones de las comidas suministradas a los reclusos.



"Varios padres y esposas de los presos me avisaron que hoy empezó la huelga de hambre porque les dan la comida podrida. El alguacil Paul Penzone está repitiendo la historia del ex sheriff Joe Arpaio", destacó Reza.



Durante una conferencia que tuvo lugar hoy en las afueras de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Reza denunció las condiciones a las que son sometidas los internos.

Salvador Reza y su grupo Tonatierra apoyan a los presos y sus familias. (Foto: The Arizona Republic/La Voz)

"Además de darles esa mezcla de comida en mal estado, pues algunos de los internos ni saben lo que están comiendo, también denunciaron que únicamente los alimentan dos veces al día y eso es inhumano", argumentó el activista.



Las cárceles que pertenecen a MCSO son las de 4th Avenue, Durango, Estrella, First Avenue, Lower Buckeye, Madison y Towers.



A este circuito perteneció la recién desaparecida Tent City, que cerró definitivamente sus puertas acabando con el reinado de terror que impuso el ex alguacil Joe Arpaio.



Las instalaciones de lo que un día fue la controvertida cárcel al aire libre de la también conocida como "Ciudad de las Carpas" en Arizona serán utilizadas para la rehabilitación de reos adictos a las drogas, particularmente a opiáceos.



Reza indicó que el mismo Penzone manifestó recientemente en una reunión comunitaria que alimenta a los prisioneros solo con dos comidas al día.



"Aparte de que no les da los tres alimentos, los internos se quejan de que la comida es tan mala que no se la darían a sus perros. Por eso estamos aquí en apoyo a los reos para que Penzone cambie las tácticas de Arpaio", expresó.



El activista por los derechos humanos dijo que como comunidad unida contra las injusticias, permanecerán frente a uno de los centros de detención para apoyar a los reclusos y sus familias que solicitaron su apoyo.

