Durante la campaña electoral de 2016, Trump criticó con dureza a Clinton por el uso de un servidor privado

WASHINGTON -- Ivanka Trump, hija y asesora del presidente, Donald Trump, utilizó su cuenta de correo particular para tratar de asuntos oficiales con una alta funcionaria del Gobierno, según una investigación divulgada hoy.



El documento fue obtenido por el grupo progresista American Oversight al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), según la cual ciudadanos y organizaciones pueden solicitar por vía judicial la divulgación de documentos de interés público.



El correo tiene fecha del 28 de febrero de este año, cuando Ivanka aún no tenía un despacho en el Ala Oeste, sin embargo, cabe destacar que la hija del mandatario tuvo un rol frecuente y atípico en el equipo de gobierno del multimillonario desde que éste tomó posesión del cargo en enero.



En su correo, con copia a una de sus colaboradoras más próximas, Julie Radford, Ivanka le expresaba a la directora de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), Linda McMahon, su interés en colaborar en iniciativas empresariales para las mujeres.



"Hay alguien de tu equipo con quien mi jefa de personal, Julie (en copia), pudiera entrar en contacto para explorar formas de colaborar", le preguntaba Ivanka a McMahon.



Esta revelación se produce apenas un día después de que saliera a la luz que Jared Kushner, esposo de Ivanka y asesor de Trump, usó su cuenta de correo electrónico privada para abordar asuntos de la Casa Blanca con otros funcionarios del Gobierno.



Durante la campaña electoral de 2016, Trump criticó con dureza a su rival demócrata, Hillary Clinton, por el uso de un servidor privado para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado (2009-2013).



El Buró Federal de Investigación (FBI) llegó a investigar el caso de la exsecretaria de Estado para comprobar si manejó información clasificada con su correo privado.



Pese a que en julio de 2016 los investigadores concluyeron que Clinton no había incurrido en ningún delito que justificara su imputación, a finales de octubre -apenas once días antes de los comicios- el entonces director del FBI, James Comey, anunció una nueva investigación sobre el uso que hizo su cuenta privada.



La demócrata ha señalado esta decisión, que en su momento fue aplaudida por el propio Trump, como una de las principales causas de su derrota electoral.

