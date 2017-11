Este sábado 2 de diciembre se realizará la Colecta Anual de Juguetes de los Bomberos de Scottsdale, y se repartirán boletos de cortesía para Disney on Ice.

Las primeras 1,000 personas que lleguen a Scottsdale Fashion Square este sábado y donen un juguete nuevo sin envolver, recibirán un boleto cortesía

La función 'Disney On Ice presents Follow Your Heart" se presentará en Phoenix del 18 al 21 de enero de 2018

SCOTTSDALE, Arizona – En esta temporada navideña, los integrantes de la comunidad local que representan a Santa para los pequeños más necesitados de Arizona, recibirán en agradecimiento algo verdaderamente mágico.

Como parte de la Colecta Anual de Juguetes del Departamento de Bomberos de Scottsdale, las primeras 1,000 personas que lleguen a Scottsdale Fashion Square el sábado, 2 de diciembre entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. y donen un juguete nuevo sin envolver, recibirán un boleto cortesía de Feld Entertainment para asistir a una función de Disney On Ice presents Follow Your Heart*.

Un espectacular show sobre hielo lleno de acción que presenta las queridas historias y personajes de las exitosas películas animadas de Disney•Pixar, Finding Dory e Inside Out.

Ve nadando con Dory, Nemo, Marlin y su nuevo amigo Hank de Finding Dory de Disney•Pixar al embarcarse en una excursión que les cambiará la vida para encontrar a sus padres y descubrir el verdadero significado de familia.

Anímate con Joy, Sadness y el resto de las emociones de Inside Out de Disney•Pixar, quienes ayudan a Riley encontrar la seguridad que necesita para ganar el gran juego de hockey. *límite de un cupón por donativo/persona.

Una vez alcanzada la meta de juntar 1,000 juguetes nuevos, las personas adicionales que se presenten para donar un juguete nuevo ese día, o a lo largo de la temporada navideña, recibirán un cupón con 20% de descuento en la compra de boletos para Disney On Ice.

Los juguetes donados serán entonces recogidos por integrantes del Departamento de Bomberos de Scottsdale y distribuidos entre sus organizaciones caritativas afiliadas, incluyendo el Paiute Neighborhood Center.

Los boletos recibidos a cambio de los donativos podrán ser usados cuando Disney On Ice presents Follow Your Heart llegue a Talking Stick Resort Arena en Phoenix, del 18 al 21 de enero de 2018.

Qué : Colecta Navideña de Juguetes en Scottsdale Fashion Square

: Colecta Navideña de Juguetes en Scottsdale Fashion Square Cuándo : Sábado, 2 de diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: Sábado, 2 de diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Dónde : Scottsdale Fashion Square - 7014 E Camelback Road, Scottsdale (Plaza exterior- justo al oeste de Thirsty Lion)

Para más información sobre Disney On Ice presents Follow Your Heart, incluyendo horario de funciones, visita www.DisneyOnIce.com.

Acerca de Feld Entertainment

Feld Entertainment es el líder mundial en la producción y presentación de giras de entretenimiento familiar en vivo que elevan el espíritu humano y acerca a las personas.

Sus espectáculos incluyen Monster Jam®, Monster Energy Supercross, AMSOIL Arenacross, Disney On Ice, Disney Live! Sesame Street Live! y Marvel Universe LIVE! A lo largo de su portafolio de marcas, Feld Entertainment a divertido a millones de familias en más de 75 países en seis continentes.

Para más información visita www.feldentertainment.com.

